レアル・マドリードで5年間プレーしたオーストリア人選手の契約は満了につき更新されない。クラブは金曜日に発表した。33歳の彼が次にどこでプレーするかは未定だ。
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レアル・マドリード退団が正式決定。ダヴィド・アラバは衝撃移籍へ。
レアル・マドリードでのアラバの状況を、複数のトップクラブが数週間前から注視している。ESPNはマンチェスター・ユナイテッドが33歳の彼に注目していると報じ、ACミランも獲得を真剣に検討している。移籍専門記者ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、米国やサウジアラビアからも関心があるという。
レアル・マドリードのダヴィド・アラバが負傷
2021年にバイエルンから移籍したアラバは、レアル・マドリードでチャンピオンズリーグとスペインリーグを2度ずつ制した。 しかし度重なるけがに悩まされ、2023年末には前十字靭帯断裂で1年以上離脱。2025年夏にも半月板断裂で長期離脱し、今季の公式戦出場は15試合にとどまった。
クラブは声明で「最も成功した時期を彩った選手に感謝と愛情を示す」と発表し、ペレス会長は「レアル・マドリードは常に彼のホームだ」と語った。
アラバは土曜のホーム最終戦アスレティック・ビルバオ戦でベルナベウのファンに別れを告げる。その後、オーストリア代表主将として米・墨・加開催のW杯（6月11日～7月19日）に臨む。