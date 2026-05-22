レアル・マドリード退団が正式決定。ダヴィド・アラバは衝撃移籍へ。

2021年にバイエルンから移籍したアラバは、レアル・マドリードでチャンピオンズリーグとスペインリーグを2度ずつ制した。 しかし度重なるけがに悩まされ、2023年末には前十字靭帯断裂で1年以上離脱。2025年夏にも半月板断裂で長期離脱し、今季の公式戦出場は15試合にとどまった。

クラブは声明で「最も成功した時期を彩った選手に感謝と愛情を示す」と発表し、ペレス会長は「レアル・マドリードは常に彼のホームだ」と語った。

アラバは土曜のホーム最終戦アスレティック・ビルバオ戦でベルナベウのファンに別れを告げる。その後、オーストリア代表主将として米・墨・加開催のW杯（6月11日～7月19日）に臨む。