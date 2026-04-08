Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリード移籍を示唆したとして内部処分を受けたエンツォ・フェルナンデスの復帰をめぐり、チェルシーの姿勢が明らかになった
ローゼニオールの強硬な姿勢
ワールドカップ優勝経験を持つこの選手は、スペインの首都での生活の方が好ましいとほのめかしたことで批判を浴び、その結果、内部処分を受け、チェルシーがポート・ヴェイルに勝利したFAカップの試合を欠場することになった。フェルナンデスは今週末のマンチェスター・シティとのプレミアリーグ戦にも出場停止となる。こうした摩擦があるにもかかわらず、『ガーディアン』紙によると、クラブ関係者は、フェルナンデスが今シーズン中に先発メンバーの座を取り戻し、再びキャプテンマークを巻く可能性も残されていると示唆している。
処分を下した決定について、ロゼニオール監督はスタンフォード・ブリッジに求められる文化的な基準について断固とした姿勢を示した。「エンツォがそのような発言をしたことは残念だ。彼に対して悪口は言わないが、我々の文化や築き上げようとしているものに関して、一線を超えてしまった」と、チェルシーの指揮官は説明した。
- (C)Getty Images
指導部とキャプテン職の将来
リース・ジェームズの不在時にはフェルナンデスがしばしばキャプテンを務めてきたが、チェルシーの関係者は、彼が正式に唯一の副キャプテンに任命されたことは一度もないと明言している。むしろ、彼はモイセス・カイセドやコール・パーマーを含む、より広範なリーダーシップグループの一員であり続けている。『ガーディアン』紙は、クラブが彼を「アルファ」的な存在と見なしており、その生まれ持った威厳ゆえに、チームへの復帰が完了次第、その役割を担う候補者になると報じている。 25歳の彼がマドリードのライフスタイルやレアル・マドリードの元スター選手たちへの賞賛を口にした後、クラブ首脳陣は態度を明確に示す必要があると判断した。特に、エンツォ・マレスカ前監督の退任に対する批判と相まって、こうした公の発言はスポーツディレクターらから逆効果であると見なされた。
移籍希望と法外な移籍金
しかし、スペインからの報道によると、同選手の去就は依然として不透明な状況にある。エル・チリンギート紙によると、フェルナンデスはレアル・マドリードへの夏の移籍を強行するため、正式な移籍希望を提出する準備を進めているという。しかし、現在の契約は2032年まで残っており、チェルシーには売却のプレッシャーはかかっていない。そのため、同クラブは潜在的な買い手を遠ざけるべく、このミッドフィールダーに1億3000万ポンド（1億7500万ドル）という驚異的な移籍金を提示したと報じられている。
- AFP
チームへの支援と今後の展望
首脳陣との間に緊張が走っているにもかかわらず、フェルナンデスはチームメイトからの支持を保っている。報道によると、ロッカールームのベテラン選手たちは、マンチェスター・シティ戦を前にロゼニオール監督に対し、フェルナンデスの出場停止処分を解除するよう働きかけたという。彼らは、このアルゼンチン人選手がチームの戦術において不可欠な存在だと考えていたからだ。その嘆願が即座に復帰につながったわけではないが、クラブは処分に対する彼の反応を注視している。 チェルシーは現在、チャンピオンズリーグ出場権とFAカップ制覇を目指す中で、フェルナンデスがピッチ上で集中力を維持できるよう最優先で取り組んでいる。リーズ・ユナイテッドとの重要な準決勝を控える中、ブルーズは、プレミアリーグ屈指の才能を持つこの選手にとって、今回の内部的な懲戒処分がリセットの機会となることを期待している。