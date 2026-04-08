レアル・マドリード移籍を示唆したとして内部処分を受けたエンツォ・フェルナンデスの復帰をめぐり、チェルシーの姿勢が明らかになった

リース・ジェームズの不在時にはフェルナンデスがしばしばキャプテンを務めてきたが、チェルシーの関係者は、彼が正式に唯一の副キャプテンに任命されたことは一度もないと明言している。むしろ、彼はモイセス・カイセドやコール・パーマーを含む、より広範なリーダーシップグループの一員であり続けている。『ガーディアン』紙は、クラブが彼を「アルファ」的な存在と見なしており、その生まれ持った威厳ゆえに、チームへの復帰が完了次第、その役割を担う候補者になると報じている。 25歳の彼がマドリードのライフスタイルやレアル・マドリードの元スター選手たちへの賞賛を口にした後、クラブ首脳陣は態度を明確に示す必要があると判断した。特に、エンツォ・マレスカ前監督の退任に対する批判と相まって、こうした公の発言はスポーツディレクターらから逆効果であると見なされた。