FCバイエルン・ミュンヘンは、今後数週間という重要な時期に、守備の万能選手コンラッド・ライマーを欠くことになるのだろうか。このオーストリア人選手は、ガーナとの親善試合を怪我のため欠場した。いずれにせよ、ラルフ・ラングニック監督はリスクを冒すつもりはないようだ。
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レアル・マドリード戦を前に懸念：バイエルン・ミュンヘンのスター選手が負傷
ライマーが欠場するかどうか、またその期間は現時点では未定だが、28歳の同選手が膝の故障のため、金曜日に開催されたワールドカップの対戦相手であるドイツとの試合（5-1で勝利）を90分間ベンチから観戦せざるを得なかったことは確かだ。
「コニーは昨日、通常通り練習を行い、問題はありませんでした。しかし、練習後に膝に違和感を感じたようです。炎症の兆候が見られたため、リスクを冒さないことを決断しました」と、オーストリアサッカー協会（ÖFB）のランニック監督はこの措置について説明した。
ライマー社との契約交渉が難航している
ライマーは現在も代表チームに合流しており、火曜日に韓国との親善試合を控えているが、彼が実際に起用されるかどうかは未定だ。「彼にまだどんな試合が待っているかは分かっている。コニーを試す必要はない。彼の価値は十分承知している」とランニック監督は語った。
バイエルンもライマーの価値を熟知している。このサイドプレーヤーは、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームにおいて、絶対的な主力の一人だ。軽度の怪我を除けば、彼はFCBの不動のレギュラーである。
しかし、ライマー自身も自身の価値を熟知しており、そのためバイエルンが目指す2027年夏以降の契約延長交渉は、当初想定されていたよりも難航している。いつものように、問題は金銭面と、それに伴う評価の在り方にある。
バイエルンにとって重要なレアル・マドリード戦とレバークーゼン戦
代表戦の中断期間を経て、バイエルンはまずブンデスリーガでSCフライブルクと対戦し、その後4月7日と15日にチャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリード戦を控えている。その1週間後には、DFBポカール準決勝でバイエルンがバイエル・レバークーゼンのホームに乗り込む。
コンラッド・ライマー：2025/26シーズンの成績
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
ブンデスリーガ
22
3
5
チャンピオンズリーグ
7
-
4
DFBカップ
4
-
-
スーパーカップ
1
-
-