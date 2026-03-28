レアル・マドリード戦を前に懸念：バイエルン・ミュンヘンのスター選手が負傷

ライマーは現在も代表チームに合流しており、火曜日に韓国との親善試合を控えているが、彼が実際に起用されるかどうかは未定だ。「彼にまだどんな試合が待っているかは分かっている。コニーを試す必要はない。彼の価値は十分承知している」とランニック監督は語った。

バイエルンもライマーの価値を熟知している。このサイドプレーヤーは、ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームにおいて、絶対的な主力の一人だ。軽度の怪我を除けば、彼はFCBの不動のレギュラーである。

しかし、ライマー自身も自身の価値を熟知しており、そのためバイエルンが目指す2027年夏以降の契約延長交渉は、当初想定されていたよりも難航している。いつものように、問題は金銭面と、それに伴う評価の在り方にある。