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レアル・マドリード戦でチャンピオンズリーグの大勝を収めた後、ルイス・ディアスはリヴァプールからバイエルン・ミュンヘンへの移籍が「正しい選択だった」と断言した
コロンビア人ウイングが圧勝の立役者に
7500万ユーロで獲得したこの選手は、2012年以来となるバイエルンによるマドリード戦での欧州タイトル獲得において決定的な役割を果たし、7月にドイツのビッグクラブが投じた巨額の投資に見合う活躍を見せた。ディアスの先制ゴールが試合の流れを決定づけ、ヴィンセント・コンパニー率いるチームは9本の枠内シュートを放ち、準々決勝のペースを掌握した。スペインの首都でのこの活躍により、彼はここ4試合の欧州カップ戦で5つのゴール関与を記録するなど、素晴らしい個人成績をさらに伸ばしている。
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元レッドの雪辱
今シーズン、23ゴール18アシストを記録し、アリアンツ・アレーナでの生活にすんなりと適応したディアスは、ドイツへの移籍が自身のキャリアを新たな段階へと引き上げたと実感している。彼は、最大の舞台でプレッシャーの中でも結果を出せるのは、戦術の明確さとチーム内の強い結束のおかげだと語った。
移籍と現在のコンディションについて振り返り、ディアスはESPNに次のように語った。「バイエルンへの加入を決めたのは正しい選択だった。本当に幸せだし、毎試合を楽しんでいる。体調も絶好調で、チームに貢献する準備はできている。我々は明確なプランを持っており、非常に結束の固いグループだ。それがピッチ上で表れている。」
ベルナベウでの戦術を徹底する
バイエルンがマドリードで勝利を収めたのは、ホームチームを封じ込めつつ、ディアスがカウンターの隙を突けるようにした綿密な戦術の賜物だった。しかし、勝利したにもかかわらず、このフォワードは、バイエルンでの第2戦を控えてリードが僅差であることに、チャンスを逃したような感覚があると認めた。
試合と戦略の実行について分析し、ディアスは次のように付け加えた。「我々はすでにレアル・マドリードを分析しており、（先制点につながった）あのプレーはまさに計画通りにいった。試合が進むにつれてより落ち着きを取り戻し、ボールを奪い返す回数も増え、試合をよりうまくコントロールできた。それが我々のやりたいことだ。 非常に満足しているが、あと1、2点取れたかもしれないというわずかな悔しさも残っている。非常に手強い相手に対して、素晴らしい試合ができた。」
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バイエルン州でトップ争いが激化
バイエルンはブンデスリーガで9ポイントという圧倒的なリードを築き、アウェイのザンクト・パウリ戦で国内リーグ戦に復帰するが、4月22日に迫ったバイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝に向け、集中力を切らしてはならない。この重要なカップ戦を前に、ディアスとチームメイトたちは、チャンピオンズリーグのベスト4進出を確実にするため、マドリード戦で勝利を収めなければならない。 歴史的な3冠達成を視野に入れるこのウイングにとって、この最高峰のパフォーマンスを維持し続けることは極めて重要だ。