レアル・マドリード戦でチャンピオンズリーグの大勝を収めた後、ルイス・ディアスはリヴァプールからバイエルン・ミュンヘンへの移籍が「正しい選択だった」と断言した

バイエルンがマドリードで勝利を収めたのは、ホームチームを封じ込めつつ、ディアスがカウンターの隙を突けるようにした綿密な戦術の賜物だった。しかし、勝利したにもかかわらず、このフォワードは、バイエルンでの第2戦を控えてリードが僅差であることに、チャンスを逃したような感覚があると認めた。

試合と戦略の実行について分析し、ディアスは次のように付け加えた。「我々はすでにレアル・マドリードを分析しており、（先制点につながった）あのプレーはまさに計画通りにいった。試合が進むにつれてより落ち着きを取り戻し、ボールを奪い返す回数も増え、試合をよりうまくコントロールできた。それが我々のやりたいことだ。 非常に満足しているが、あと1、2点取れたかもしれないというわずかな悔しさも残っている。非常に手強い相手に対して、素晴らしい試合ができた。」