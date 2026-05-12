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レアル・マドリード復帰へ。ジョゼ・モウリーニョ監督がベンフィカとの契約延長を拒否し、ブラガ戦の引き分け後に選手たちに別れを告げた。
リスボン条約からの撤回
3月には「迷わず2年契約を延長する」と話していたモウリーニョだが、現在ではエスタディオ・ダ・ルスでの退任が避けられない状況だ。心変わりした時期は、リーガ連覇を阻止できなかったアルヴァロ・アルベロアの後任をレアル・マドリードが今夏迎えるという報道が増えた時期と重なる。 現時点ではアルベロアが指揮を執るが、クラブが主要タイトルを獲得できていないため、モウリーニョがマドリードに復帰し2度目の指揮を執る可能性が囁かれている。
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モウリーニョが方針転換の理由を説明
『A Bola』紙によると、モウリーニョ監督の姿勢は春先から大きく変わった。3月1日、彼はベンフィカに残留したいと表明し、「残留したい。契約を尊重する。2年延長なら即座にサインする」と話した。
しかし月曜夜のブラガ戦の引き分け後、その決意は変わっていないかと問われると、こう答えた。「いいえ。3月1日は3月1日だ。リーグ最終週やその前週は、将来や契約を考える時期ではない。我々の使命は2位という奇跡を成し遂げることであり、そのために集中する時期なのだ。
私が「奇跡」と言う意味は皆さんも理解しているはずだ。シーズン終盤の重要な試合が始まった瞬間から、私は誰の言葉も聞かず、仕事場に閉じこもると決めていた。
「数週間前にも言った通り、土曜日にエストリル戦があります。月曜日以降に、私の去就とベンフィカの未来についてお答えします」
「それは私次第だ」
モウリーニョ監督は記者会見で選手たちを擁護し、チームでの時間を振り返った。 「このチームとは本当に楽しい時間を過ごせた。トレーニングに行くたびに、彼らと一緒にいられることを嬉しく思っていた。トレーニングを終えるたびに、彼らと仕事ができたと心から満足していた。素晴らしい仲間たちだ」
また、レアル・マドリード移籍の噂について明言を避ける理由を問われると、彼は強気の姿勢を示した。「答えは私が決める。決断も、その時期も、公表のタイミングも、すべては私次第だ」と語った。 可能性が取り沙汰されて以来、私はただ働き、最善を尽くすことだけを考えている。エストリル戦が終わるまでそれを止めない。それがベンフィカと私の職業への敬意だ。誰もそれを乱す権利はない。」 だからこそ、私は孤立する権利がある。
「何度も言うように、私はどのクラブとも話していない。今はレアル・マドリードの名前が出ているが、どのクラブでも同じだ。話していない。シーズン終盤に入り、自分の仕事に集中すること以外には何も意味がないと感じていた。日曜日からその機会が得られるだろう。」
別れの挨拶かと問われると「別れの挨拶ではない。選手への敬意であり、先手を打った擁護だ。サッカーには恩知らずな面がある。選手たちが今批判されるのは不公平だ」と語った。 カサ・ピア戦後に彼らを批判したとき、それは心と魂からの言葉だった。批判されたが、それが私だ。私は常に選手たちに公平でありたい。
今日、ベンフィカが2位になれないとされている今こそ、私が一歩引いて彼らを擁護すべきだ。彼らはそれだけの価値がある。ここまでにしておく。来シーズンを処分を受けた状態で始めたくはない。 残り試合は1つ、あと8日だ。出場停止は20日、30日、40日、5試合、4試合……どれになるか分からない」
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エストリルでのフィナーレ
モウリーニョ監督は5月16日（土）、エストリルでのアウェー戦を最後にベンフィカを率いるとみられる。チームはポルトガル・リーガ無敗記録を維持し、2位以内確保を狙うが、そのためにはスポルティングが最終戦で勝ち点を落とす必要がある。 リーグ戦が終了すれば、注目は即座にマドリードへ移る。フロレンティーノ・ペレス会長が、モウリーニョの獲得に向けた正式手続きを開始すると報じられている。2027年まで続く現契約には10日間の解除条項があり、ベルナベウへの復帰発表は目前だ。