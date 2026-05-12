モウリーニョ監督は記者会見で選手たちを擁護し、チームでの時間を振り返った。 「このチームとは本当に楽しい時間を過ごせた。トレーニングに行くたびに、彼らと一緒にいられることを嬉しく思っていた。トレーニングを終えるたびに、彼らと仕事ができたと心から満足していた。素晴らしい仲間たちだ」

また、レアル・マドリード移籍の噂について明言を避ける理由を問われると、彼は強気の姿勢を示した。「答えは私が決める。決断も、その時期も、公表のタイミングも、すべては私次第だ」と語った。 可能性が取り沙汰されて以来、私はただ働き、最善を尽くすことだけを考えている。エストリル戦が終わるまでそれを止めない。それがベンフィカと私の職業への敬意だ。誰もそれを乱す権利はない。」 だからこそ、私は孤立する権利がある。

「何度も言うように、私はどのクラブとも話していない。今はレアル・マドリードの名前が出ているが、どのクラブでも同じだ。話していない。シーズン終盤に入り、自分の仕事に集中すること以外には何も意味がないと感じていた。日曜日からその機会が得られるだろう。」

別れの挨拶かと問われると「別れの挨拶ではない。選手への敬意であり、先手を打った擁護だ。サッカーには恩知らずな面がある。選手たちが今批判されるのは不公平だ」と語った。 カサ・ピア戦後に彼らを批判したとき、それは心と魂からの言葉だった。批判されたが、それが私だ。私は常に選手たちに公平でありたい。

今日、ベンフィカが2位になれないとされている今こそ、私が一歩引いて彼らを擁護すべきだ。彼らはそれだけの価値がある。ここまでにしておく。来シーズンを処分を受けた状態で始めたくはない。 残り試合は1つ、あと8日だ。出場停止は20日、30日、40日、5試合、4試合……どれになるか分からない」