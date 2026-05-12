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レアル・マドリード復帰が迫る？ジョゼ・モウリーニョ監督、ベンフィカとの契約延長を拒否し、ブラガ戦の引き分け後に選手たちに別れを告げた。
リスボン条約からの撤回
3月には「迷わず2年契約を延長する」と語ったモウリーニョだが、現在ではエスタディオ・ダ・ルスでの退任が避けられない状況だ。心変わりした時期と重なって、バルセロナのリーガ連覇を阻止できなかったアルヴァロ・アルベロアの後任として、レアル・マドリードが今夏新戦力を獲得する準備を進めているという報道が増えている。 現時点ではアルベロアが指揮を執るが、クラブがタイトルを獲得できていないため、モウリーニョがマドリードに復帰し2度目の指揮を執る可能性が囁かれている。
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モウリーニョが方針転換の理由を説明
『A Bola』紙によると、モウリーニョ監督の姿勢は春先から大きく変わっている。3月1日、彼はベンフィカに残留したいと表明し、「残留したいし、契約を尊重する。2年延長なら即サインする」と話した。
しかし月曜夜のブラガ戦の引き分け後、その決意は変わっていないかと問われると、こう答えた。「いいえ。3月1日は3月1日だ。リーグ最終週やその前週は、将来や契約を考える時期ではない。我々の使命は2位という奇跡を起こすことであり、そのために集中する期間なのだ。
私が「奇跡」と言う意味は皆さんも理解しているはずだ。シーズン終盤の重要な試合が始まった瞬間から、私は誰の言葉も聞かず、仕事場にこもることを決めた。
「数週間前にも言った通り、土曜にエストリル戦があります。月曜日以降に、私の去就とベンフィカの将来についてお答えします。」
「それは私次第だ」
モウリーニョ監督は記者会見で選手たちを擁護し、チームでの時間を振り返った。 「このチームとは本当に楽しい時間を過ごせた。トレーニングに行くたびに彼らと一緒にいられることを嬉しく思い、終えるたびに心から満足していた。素晴らしい仲間たちだ」
また、レアル・マドリードへの移籍報道については「答えは私が決める。決断も、その時期も、公表も、すべては私次第だ」と強硬に語った。 私は常に最善を尽くすことだけに集中している。エストリル戦が終わるまでそれは変わらない。それがベンフィカと私の職業への敬意だ。誰もそれを踏みにじるべきではない。」 だからこそ、私は孤立する権利がある。
「他のクラブの誰とも話していない。今はレアル・マドリードの名前が出ているが、どのクラブでも同じだ。この時期、仕事に集中することが最優先で、日曜からはその機会が得られる」
別れの言葉かと問われると、「別れの挨拶ではない。選手への敬意と先手を打った擁護だ。サッカーは時に恩知らずで、今の批判は不公平だ」と語った。 カサ・ピア戦後に選手を批判したときも、それは心と魂からの言葉だった。批判されたが、それが私だ。私は常に選手に公平であろうと努める。
今日、ベンフィカが2位になれないとされている今こそ、私は一歩引いて彼らをかばわねばならない。彼らはそれだけの価値がある。ここまでにしておく。来シーズンを処分を受けた状態で始めたくはないからだ。 残り試合は1つ、あと8日だ。出場停止は20日、30日、40日、5試合、4試合……どれになるか分からない。」
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エストリルでのフィナーレ
モウリーニョ監督は5月16日（土）、エストリルとのアウェー戦で最後の采配を振るう見込みだ。チームはポルトガル・リーガ無敗と2位以内確保を狙うが、そのためにはスポルティングが最終戦で勝ち点を落とす必要がある。 リーグ戦が終了すれば、注目は即座にマドリードへ移る。フロレンティーノ・ペレス会長は、10日間の契約解除期間を利用してモウリーニョの獲得を正式に発表する準備を進めており、ベルナベウへの復帰はもはや時間の問題だ。