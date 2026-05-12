モウリーニョ監督は記者会見で選手たちを擁護し、チームでの時間を振り返った。 「このチームとは本当に楽しい時間を過ごせた。トレーニングに行くたびに彼らと一緒にいられることを嬉しく思い、終えるたびに心から満足していた。素晴らしい仲間たちだ」

また、レアル・マドリードへの移籍報道については「答えは私が決める。決断も、その時期も、公表も、すべては私次第だ」と強硬に語った。 私は常に最善を尽くすことだけに集中している。エストリル戦が終わるまでそれは変わらない。それがベンフィカと私の職業への敬意だ。誰もそれを踏みにじるべきではない。」 だからこそ、私は孤立する権利がある。

「他のクラブの誰とも話していない。今はレアル・マドリードの名前が出ているが、どのクラブでも同じだ。この時期、仕事に集中することが最優先で、日曜からはその機会が得られる」

別れの言葉かと問われると、「別れの挨拶ではない。選手への敬意と先手を打った擁護だ。サッカーは時に恩知らずで、今の批判は不公平だ」と語った。 カサ・ピア戦後に選手を批判したときも、それは心と魂からの言葉だった。批判されたが、それが私だ。私は常に選手に公平であろうと努める。

今日、ベンフィカが2位になれないとされている今こそ、私は一歩引いて彼らをかばわねばならない。彼らはそれだけの価値がある。ここまでにしておく。来シーズンを処分を受けた状態で始めたくはないからだ。 残り試合は1つ、あと8日だ。出場停止は20日、30日、40日、5試合、4試合……どれになるか分からない。」