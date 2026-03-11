「間違った場所に間違ったタイミングでいるってやつ、わかるだろ？！」。クラウディオ・マルキジオは、レアル・マドリード対マンチェスター・シティの決勝トーナメント1回戦、ベルナベウでのアーリング・ハーランドのパフォーマンスについてこうコメントした。「プレイ可能なボールもあまり届かなかったってことも付け加えておかないとね」と、マルキジオはPrime Videoのマイクに向かって分析を続けた。「でも、彼みたいな選手がまったく脅威にならないってのは、ちょっと衝撃的だよ」。これとは対照的に、ジャンフランコ・ゾラは責任はチームにあると主張している。「あの状況でプレーし、常に3、4人の相手に囲まれるのは容易ではない。さらに、多くの場合、彼のスペースを閉ざしていたのは彼自身のチームメイトたちだった。シティ全体が優位性を築けなかったのだ。あの状況では、誰にとってもプレーは難しい」。