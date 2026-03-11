インタビューの中で、プライムビデオのミックスゾーンにいたクラレンス・セードルフとのちょっとしたやり取りもあった。「一緒に仕事した時、君にこう言ったよね」と元MFはバルベルデに振り返る。「『クロースより何が足りないんだ？』。君はピッチのあらゆるポジションでプレーする。今夜は、君が成し遂げたことへのご褒美だ。 質問はないが、君の歩んできた道に誇りを持っている」と。その後、シードフはバルベルデとの別れの後も、この逸話を語り続けた。「彼は、自分がクロースのレベルに到達できるとは信じられないと言っていた。私は『いつかまたその話をしよう』と言って、その話題をそらしたんだ」。