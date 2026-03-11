ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティがレアル・マドリードに敗れた。レアルはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のホームゲームで3-0で勝利。キリアン・エムバペが不在で、ヴィニシウス・ジュニアがPKを失敗する中、フェデリコ・バルベルデが得点源となった。ウルグアイ人MFはハットトリックを達成し、レアル・マドリード史上初めてチャンピオンズリーグの1試合で3得点を挙げた選手となった。 ブランコスにとって（ほぼ）完璧な夜、バルベルデは「我らが」ドンナルンマをノックアウトする3つの珠玉のゴールで、再び世界最強のミッドフィールダーの一人であることを証明した。
レアル・マドリード対マンチェスター・シティ、バルベルデがシードフとの逸話を語る：「覚えてるか？俺が言ったこと。『クロースより何が劣ってるんだ？！』ってな」
バルベルデの言葉
試合後、ウルグアイ人MFはチャンピオンズリーグでハットトリックを達成した感動をこう語った。 「私は幸せで誇りに思っています。このような瞬間を経験し、このような重要な試合に出場することをずっと夢見てきました」と、バルベルデはPrime Videoのマイクに向かって語った。「しかし、私は自分が成長し、父親としての役割も成長し、向上し続けていることを嬉しく思っています。そうすることで、このような夜を子供たちに語り、多くのことを教えることができるからです」。
シードルフとの小芝居
インタビューの中で、プライムビデオのミックスゾーンにいたクラレンス・セードルフとのちょっとしたやり取りもあった。「一緒に仕事した時、君にこう言ったよね」と元MFはバルベルデに振り返る。「『クロースより何が足りないんだ？』。君はピッチのあらゆるポジションでプレーする。今夜は、君が成し遂げたことへのご褒美だ。 質問はないが、君の歩んできた道に誇りを持っている」と。その後、シードフはバルベルデとの別れの後も、この逸話を語り続けた。「彼は、自分がクロースのレベルに到達できるとは信じられないと言っていた。私は『いつかまたその話をしよう』と言って、その話題をそらしたんだ」。
