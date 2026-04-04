マドリードは試合の大半で攻勢に出たが、それに見合う成果はほとんど得られなかった。左サイドではムバッペが絶えず攻撃の起点となり、ヴィニシウス・ジュニアがベンチに留まる中、前半の大部分でチームの中心として活躍し、序盤の数回の好セーブを相手から引き出した。

しかし、マヨルカはチャンスを確実にものにするチームであり、前半唯一の決定機をものにした。エドゥアルド・カマヴィンガがペナルティエリア内でのマークを怠った隙に、サイドでの巧みなパス交換から絶妙なクロスが送られ、フリーで飛び出したマヌ・モラネスがボールをコントロールして、前半終了間際にゴールを決めた。

マドリードはプレッシャーをかけ続け、終盤にトレント・アレクサンダー＝アーノルドが鋭いコーナーキックを蹴り込み、エデル・ミリタオがヘディングで同点ゴールを決めた。その後、ロス・ブランコスは勝ち越しを狙って攻め込んだが、ロスタイムにベテランFWヴェダト・ムリキが強烈なシュートを決められ、その日の後半に行われる首位のバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦を控えて、首位との差を4ポイントに広げられてしまった。

GOALがソン・モイックスでのレアル・マドリードの選手たちを評価...