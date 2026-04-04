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Mbappe Real Madrid Mallorca GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

レアル・マドリード対マヨルカ戦の選手評価：バイエルン・ミュンヘンとの大一番を控えた惨敗で、キリアン・エムバペは悔しさを露わにし、レアル・マドリードの守備陣は機能不全に陥った

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マヨルカ 対 レアル・マドリー

レアル・マドリードは攻撃面で決定力に欠け、守備面でも弱点を露呈し、土曜日のマジョルカ戦で2-1という衝撃的な敗北を喫した。この敗戦は、同チームのラ・リーガ優勝への望みに大きな打撃を与えた。キリアン・エムバペには数多くの決定機があったが、マジョルカの守備陣は堅守を貫いた。対照的に、マドリードの守備陣はそれを許してしまい、これがこの日の勝敗を分けた要因となっただけでなく、優勝争いの行方を左右する決定的な要素となる可能性もある。

マドリードは試合の大半で攻勢に出たが、それに見合う成果はほとんど得られなかった。左サイドではムバッペが絶えず攻撃の起点となり、ヴィニシウス・ジュニアがベンチに留まる中、前半の大部分でチームの中心として活躍し、序盤の数回の好セーブを相手から引き出した。 

しかし、マヨルカはチャンスを確実にものにするチームであり、前半唯一の決定機をものにした。エドゥアルド・カマヴィンガがペナルティエリア内でのマークを怠った隙に、サイドでの巧みなパス交換から絶妙なクロスが送られ、フリーで飛び出したマヌ・モラネスがボールをコントロールして、前半終了間際にゴールを決めた。 

マドリードはプレッシャーをかけ続け、終盤にトレント・アレクサンダー＝アーノルドが鋭いコーナーキックを蹴り込み、エデル・ミリタオがヘディングで同点ゴールを決めた。その後、ロス・ブランコスは勝ち越しを狙って攻め込んだが、ロスタイムにベテランFWヴェダト・ムリキが強烈なシュートを決められ、その日の後半に行われる首位のバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦を控えて、首位との差を4ポイントに広げられてしまった。

GOALがソン・モイックスでのレアル・マドリードの選手たちを評価...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    ゴールキーパーとディフェンス

    アンドリー・ルニン（5/10）：

    正直なところ、どちらの失点も防ぎようがなかった。それ以外はただの見物人だった。 

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（7/10）：

    守備面では改善が見られたが、攻撃面での質が意外にも欠けていた。同点ゴールをアシストする見事なコーナーキックで、状況を挽回したように見えた。

    アントニオ・ルディガー（6/10）：

    パスは少々乱れがちだったが、守備面ではしっかりと役割を果たした。 

    ディーン・ホイセン（5/10）：

    不用意なイエローカードを貰い、それが原因で60分以上プレーできなかった。 

    アルバロ・カレラス（6/10）：

    マヨルカの2点目ではもう少しマークを厳しくできたはず。それ以外はかなり安定したプレーを見せた。 

    • 広告
  • Arda Guler Real MadridGetty

    中盤

    マヌエル・アンヘル（6/10）：

    パス成功率は97％で、しっかりと働きを見せた。主力選手が登場するまでの1時間は、チームにとって貴重な存在だった。 

    オーレリアン・チュアメニ（7/10）：

    タックルを成功させ、中盤のコントロールも少し見せた。アルベロア監督のお気に入りとなっている。 

    エドゥアルド・カマヴィンガ（6/10）：

    マヨルカの先制点でマークすべき選手を見失った。それ以外は印象的なパフォーマンスだったが、大きな汚点となった。  

    アルダ・ギュレル（7/10）：

    ピッチに立った72分間で、誰よりも多くのチャンスを作り出した。しかし、彼とムバッペを同じサイドに配置するのは、守備面での大きなリスクとなる。 

  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    攻撃

    ブラヒム・ディアス（5/10）：

    彼の最大の貢献は、相手選手を右側に引きつけ、左サイドのムバッペに少しスペースを作ったことだった。 

    キリアン・ムバッペ（7/10）：

    サイドを駆け上がり、ディフェンダーをかわしてゴールを脅かした。2、3点は決めていたはずなのに、得点できなかったことに戸惑っているだろう。 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    サブメンバーとマネージャー

    ジュード・ベリンガム（6/10）：

    中盤で堅実な働きを見せた。彼らしい質の高いプレーではなかったが、それでも貴重な存在だった。

    ヴィニシウス・ジュニア（5/10）：

    30分間、ボールに触れる機会もほとんどなく、精彩を欠いた。 

    エデル・ミリタオ（6/10）：

    見事なゴールを決めて同点に追いついた。 

    チアゴ・ピタルチ（評価なし）：

    出場時間が短く、存在感を示すことはできなかった。 

    フランコ・マスタンツォーノ (評価なし)：

    出場時間が短く、存在感を示すことはできなかった。 

    アルバロ・アルベロア（4/10）：

    今日で優勝争いは終わったのか？アルベロアは重要なチャンピオンズリーグの試合を控えて体力を温存したが、その代償を払う形となった。マドリードは決定力に欠け、当然の報いを受けた。スペイン人選手にとっては厳しい一戦だった。 

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