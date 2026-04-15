レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ決戦を控え、ジュード・ベリンガムがハリー・ケインのバロンドール受賞の可能性を分析する。

合計スコア2-1で劣勢のマドリードがドイツ遠征を前にし、ベリンガムはメディアに「ケインの決定力は誇り」と語った。兄ジョーブがドルトムントに所属するためバイエルンの成功には複雑な思いがあるものの、このマドリードのスターはケインの影響力に敬意を示した。

ケインがバロンドールの最有力候補かと問われると、「受賞はチームの結果や代表での活躍次第だ。彼は素晴らしい選手で、バイエルンはブンデスリーガを制するだろう。兄がドルトムントでプレーしているので複雑な気持ちだ」と答えた。 イングランド代表として彼がいることは誇りだ。ここ2、3年で、彼は自分の実力を証明してきた。」