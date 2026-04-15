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レアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ決戦を控え、ジュード・ベリンガムがハリー・ケインのバロンドール受賞の可能性を分析する。
イングランドのスター選手たちがミュンヘンで決戦に臨む
マドリードはアリアンツ・アレーナでケイン率いるバイエルンと欧州決戦に臨む。ケインは31得点でリーグ得点王に君臨し、バイエルンの2連覇を牽引。ベリンガムも認めるイングランド代表主将の脅威だ。
- AFP
ベリンガムが輝かしいケインを称賛
合計スコア2-1で劣勢のマドリードがドイツ遠征を前にし、ベリンガムはメディアに「ケインの決定力は誇り」と語った。兄ジョーブがドルトムントに所属するためバイエルンの成功には複雑な思いがあるものの、このマドリードのスターはケインの影響力に敬意を示した。
ケインがバロンドールの最有力候補かと問われると、「受賞はチームの結果や代表での活躍次第だ。彼は素晴らしい選手で、バイエルンはブンデスリーガを制するだろう。兄がドルトムントでプレーしているので複雑な気持ちだ」と答えた。 イングランド代表として彼がいることは誇りだ。ここ2、3年で、彼は自分の実力を証明してきた。」
ワールドカップへの夢とライバル関係
ベリンガムは、今夏の大舞台を前に、ドイツでのプレーがケインの世界最高峰ストライカーとしての評価をさらに高めていると語る。彼は、その経験がイングランド代表の躍進につながることを期待しつつも、当面の最優先事項はバイエルン戦でこの32歳を封じることだ。
ケインの成長と第2戦での対戦についてベリンガムはこう語った。「彼は成長した。素晴らしいストライカーで、彼のプレーを見るのは楽しい。このプレースタイルをワールドカップでも発揮できるか、見てみよう。明日は彼が活躍しないか、あるいは我々が彼を封じ込めることを願っている」
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ヨーロッパ史の探求
ケインはイングランド人として新記録へ王手をかけて第2戦に臨む。チャンピオンズリーグで5試合連続得点をマークしたジェラードの記録に並び、レアル・マドリード戦では5試合連続ゴール関与を目指す。両クラブとも国内リーグと欧州制覇を優先するだけに、この試合は個人タイトルと準決勝進出を懸けた大一番となる。