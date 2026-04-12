金曜日の試合89分、右サイドからペナルティエリアへ切り込んだムバッペは、ジローナDFヴィトール・レイスの肘が顔に当たり負傷した。

ムバッペは右眉上に深い傷を負い大量出血したが、主審はファウルを宣告せずホームサポーターの不満を買った。その後、ムバッペはインスタグラムに怪我の写真を投稿した。



