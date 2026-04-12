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レアル・マドリード対ジローナの引き分け後、キリアン・エムバペは縫合処置を受けた顔の傷を披露した。
マドリードのエースに刻まれた戦いの傷跡
金曜日の試合89分、右サイドからペナルティエリアへ切り込んだムバッペは、ジローナDFヴィトール・レイスの肘が顔に当たり負傷した。
ムバッペは右眉上に深い傷を負い大量出血したが、主審はファウルを宣告せずホームサポーターの不満を買った。その後、ムバッペはインスタグラムに怪我の写真を投稿した。
- AFP
トップチームの練習を欠席
試合後、ロッカールームでムバッペの負傷が確認された。骨折はなかったが傷が深いため、医療スタッフが3針を縫合した。
『ディアリオ・AS』によると、ムバッペは日曜朝のレアル・マドリードの練習を欠席。チームメイトが欧州戦に向けてピッチで調整する間、彼は屋内でトレーニングした。
彼はクラブの理学療法士の監視下、ジムで午前中を過ごし、回復に重点を置いた。
マドリードは防護マスクの使用を否定した
欧州選手権で鼻を骨折し、顔面プロテクターを着用したムバッペの姿は、サッカーファンにはもはや珍しくない。
しかし今回は、レアル・マドリードがフルフェイスマスクの使用を見送ったと報じられている。眉周辺の負傷は、周辺視野や動きを制限する装備まで必要ないとの判断だ。
その代わりに医療チームは、縫合部を保護しつつも軽量でかさばらない特殊な粘着シールドや小型包帯セットの開発を進めている。
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アリアンツ・アレーナでの試合に出場可能
マドリディスタの最大の懸念は、水曜日のCL準々決勝第2戦バイエルン戦にこのFWが出場できるかだ。彼は直近の練習を欠席したが、クラブはアリアンツ・アレーナでの先発に支障はないと示唆。レアルは第1戦の2－1のビハインドを覆す狙いだ。
火曜日の最終調整に合流するため、チームと共にドイツへ渡る予定だ。