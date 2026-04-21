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Vinicius Mbappe Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

レアル・マドリード対アラベス選手評価：エムバペとヴィニシウスがブーイングを封じ、チームは連敗を止め優勝の望みを繋いだ。

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レアル・マドリー 対 アラベス

レアル・マドリードは火曜日、アラベスに2－1で勝ち、4試合ぶりの白星でリーグ優勝の望みを繋いだ。ムバッペとヴィニシウスのゴールで、アルベロア監督率いるチームは少なくとも24時間は首位バルセロナとの差を6ポイントに縮めた。

ホームサポーターの激しいブーイングの中、マドリードは立ち上がりに苦戦。アルバロ・カレラスがロングボールに翻弄され、ルーカス・ボイエのシュートはディーン・ホイセンがブロック。降格圏のアラベスは積極的に入り、アンドリー・ルニンはトニ・マルティネスの低いシュートを弾いた。

しかし30分、マドリードが先制。20ヤードのムバッペのシュートがディフェンスに当たり、アラベスGKシベラを破った。 この得点がチームに勢いをもたらし、ムバッペが再びシベラの好守に阻まれ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドのシュートはわずかに枠を外れ、エデル・ミリタオはクロスバーを叩いた。ミリタオはここで負傷し、ハーフタイム直前に退場した。

アラベスもマルティネスがポスト直撃とルニンにセーブされたボレーで反撃。しかし後半早々、試合開始から野次られていたヴィニシウスが25ヤードの強烈なシュートでネットを揺らし、試合を決定づけた。

直後、アラベスは交代策で反撃。ブラヒム・ディアスのシュートはゴールライン上でクリアされた。リズムが乱れたマドリードに対し、アラベスは攻勢を続けた。マルティネスの強烈なシュートをルニンが再び弾き、さらにビクトル・パラダのダイビングヘッドがポストを叩いた。

マルティネスはロスタイムにルニンをかわし、巧みなフリックでようやくネットを揺らしたが、時すでに遅し。

GOALがベルナベウでのマドリードの選手たちを評価する…

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    アンドリー・ルニン（6/10）：

    対応は完璧とは言えなかったが、堅実なセーブをいくつか見せた。失点については止むを得ない。

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（7/10）：

    正確なパスで攻撃を活性化し、味方にスペースを作った。スペインでのキャリアは遅咲きだが、着実に成長している。

    エデル・ミリタオ（7/10）：

    守備では落ち着きを示し、クロスバーを叩いたシュートも放った。前半終了間際に再び負傷し、途中交代したのは不運だった。

    ディーン・ホイセン（7/10）：

    序盤にボーイのシュートを好セーブ。その後は危なげなく、中盤へ正確なパスを供給した。

    アルバロ・カレラス（5/10）：

    序盤はロングボールに苦しみ、守備では落ち着き欠いた。左サイドの攻撃的オーバーロードを何度か生んだ。

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    中盤

    オーレリアン・チュアメニ（8/10）：

    中盤の底で存在感を示し、何度もボールを奪取。後半早々にはダイビングヘッドでゴールを脅威した。

    フェデ・バルベルデ（6/10）：

    右サイドで3つのポジションを自在に動き回り、膝に強い一撃を受けたがすぐに回復した。

    ジュード・ベリンガム（7/10）：

    右サイドに流れて同胞アレクサンダー＝アーノルドと好連携。危険なクロスを数本上げたが、得点にはつながらなかった。

    アルダ・ギュレル（6/10）：

    目立たず、マークを振り切って好走も決定機は作れなかった。

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    攻撃

    キリアン・ムバッペ（7/10）：

    巧みなフェイントと驚異的なスピードでアラベス守備を混乱させた。先制点は運よくディフレクトしたシュートだった。

    ヴィニシウス・ジュニア（7/10）：

    序盤は行き止まりに突っこむ場面が多かったが、終始脅威を与え続けた。後半開始直後の見事なフィニッシュで勝ち点を確定した。

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    アントニオ・ルディガー（5/10）：

    負傷したミリタオと交代したが、チームメイトほど落ち着きを見せられず、説得力に欠けた。

    ブラヒム・ディアス（6/10）：

    投入直後のタッチでゴールを脅かし、ベリンガムに代わってからも脅威を与え続けた。

    フランコ・マスタンツォーノ（5/10）：

    ギュレルの代役として出場したが、試合に絡むのに苦労した。

    エドゥアルド・カマヴィンガ（4/10）：

    ピッチに入るとブーイングを受け、自信を喪失。自陣ペナルティエリアでの不注意から終盤にアラベスにチャンスを作られた。

    ダニ・カルバハル（6/10）：

    低い鋭いクロスをヴィニシウスへ供給し、30分の出場時間で守備でも幾つかの貢献を見せた。

    アルバロ・アルベロア（6/10）：

    主力選手を後半ほとんど休ませることに成功。チャンスを許した点は課題だが、結果で多少の圧力を軽減した。

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