ホームサポーターの激しいブーイングの中、マドリードは立ち上がりに苦戦。アルバロ・カレラスがロングボールに翻弄され、ルーカス・ボイエのシュートはディーン・ホイセンがブロック。降格圏のアラベスは積極的に入り、アンドリー・ルニンはトニ・マルティネスの低いシュートを弾いた。

しかし30分、マドリードが先制。20ヤードのムバッペのシュートがディフェンスに当たり、アラベスGKシベラを破った。 この得点がチームに勢いをもたらし、ムバッペが再びシベラの好守に阻まれ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドのシュートはわずかに枠を外れ、エデル・ミリタオはクロスバーを叩いた。ミリタオはここで負傷し、ハーフタイム直前に退場した。

アラベスもマルティネスがポスト直撃とルニンにセーブされたボレーで反撃。しかし後半早々、試合開始から野次られていたヴィニシウスが25ヤードの強烈なシュートでネットを揺らし、試合を決定づけた。

直後、アラベスは交代策で反撃。ブラヒム・ディアスのシュートはゴールライン上でクリアされた。リズムが乱れたマドリードに対し、アラベスは攻勢を続けた。マルティネスの強烈なシュートをルニンが再び弾き、さらにビクトル・パラダのダイビングヘッドがポストを叩いた。

マルティネスはロスタイムにルニンをかわし、巧みなフリックでようやくネットを揺らしたが、時すでに遅し。

GOALがベルナベウでのマドリードの選手たちを評価する…