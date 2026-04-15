レアル・マドリードとベリンガムにとって、今シーズンを救うことが最優先だ。リーグ戦では9ポイント差、カップ戦でも2回目で敗退した。 リーグではバルセロナに9ポイント差をつけられ、残り7試合で優勝はほぼ絶望的。カップ戦もアルバセテに敗れ2回戦で敗退した。これはスーペルコパ敗退後にシャビ・アロンソが辞任し、アルベロアが初陣を飾った試合だった。

ベリンガムは「この試合がシーズンの苦境を吹き飛ばす最後の機会」と語る。だがチュアメニは累積警告、クルトワは筋肉断裂で欠場。アセンシオも胃腸炎で不在だ。

さらにチームは3試合未勝利と低迷しており、アルベロア監督の去就も危ぶまれる。

ミュンヘンで負ければ解任の危機もある。その焦りからか、彼は異例の強気発言で決戦へ臨む。「多くのチャンスを作り、相手にほとんど機会を与えなかった。勝利のため、必要なら死をも覚悟してドイツへ行く」