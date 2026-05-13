スペインの2大クラブ間の長年にわたる同盟関係は、ペレス会長がテレビ局「ラ・セスタ」のホセップ・ペドレロールとのインタビューでネグレラ事件に言及したことで完全に終焉した。レアル・マドリードの会長は、バルセロナが元審判副会長のホセ・マリア・エンリケス・ネグレラ氏に支払った金銭に関する捜査を「サッカー史上最大のスキャンダル」と断じた。

ペレス会長は「両者の絆は完全に断絶した」と表明。「20年間審判に金を払ってきたクラブとは関わりたくない。 どのクラブでも同じだ。自分たちの行為の代償を払うべきだ。これはサッカー界で最も重大な汚職事件だ。組織的な汚職だ。レアル・マドリードだけが名指しされた。一方、ラ・リーガは沈黙している」



