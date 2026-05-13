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レアル・マドリード会長は、バルセロナとラ・リーガのライバル関係は「完全に決裂した」と述べ、ネグレイラ審判をめぐる問題でバルセロナは「代償を払うべきだ」と主張した。
ネグレイラ疑惑で対立が明確に
スペインの2大クラブ間の長年にわたる同盟関係は、ペレス会長がテレビ局「ラ・セスタ」のホセップ・ペドレロールとのインタビューでネグレラ事件に言及したことで完全に終焉した。レアル・マドリードの会長は、バルセロナが元審判副会長のホセ・マリア・エンリケス・ネグレラ氏に支払った金銭に関する捜査を「サッカー史上最大のスキャンダル」と断じた。
ペレス会長は「両者の絆は完全に断絶した」と表明。「20年間審判に金を払ってきたクラブとは関わりたくない。 どのクラブでも同じだ。自分たちの行為の代償を払うべきだ。これはサッカー界で最も重大な汚職事件だ。組織的な汚職だ。レアル・マドリードだけが名指しされた。一方、ラ・リーガは沈黙している」
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大幅なポイント減の主張
マドリードは法的手続きに積極的で、ペレス会長は主張を裏付ける資料が500ページに及ぶと明かした。同会長は、疑惑の不正が最近のリーグ順位に直接影響し、特に今シーズンの苦戦を例に挙げた。
会長は「500ページに及ぶ重要資料をUEFAに提出する。毎年不当に奪われた勝ち点を記録しており、今年は16〜18ポイントに及ぶ。バルサが訴えたいなら構わない」と語った。 ネグレラ事件については3年前まで知らなかった。被害を訴えているのはまずレアル・マドリードだ。その後、バルセロナが20年以上にわたり審判に金銭を支払っていたと知った」
バルセロナが反撃し、緊張が高まっている。
火曜日の記者会見でペレス会長は新選挙の実施を求め、バルセロナを強く批判した。これを受け、カンプ・ノウは即座に反応。バルセロナのラファ・ユステ副会長は「注意をそらす策略」と主張を退け、主要タイトルを獲得できなかったレアル・マドリードの不振を隠そうとしていると指摘した。
ユステ氏は「フロレンティーノの言葉は哀れで虚偽だらけだ。クラブは昨日、法的措置を検討すると発表した。この策略では、2年に及ぶスポーツ面の失敗は隠せない」と反論した。
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内部対立と選挙の話題
バルセロナとの舌戦に加え、ペレス会長はサンティアゴ・ベルナベウの内部事情にも言及した。フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの練習場での口論が報じられても、会長は自身のリーダーシップと再選への意欲を強く示した。
「選手たちは仲が良い」とペレスは説明した。「練習中の小競り合いはどのクラブでもある。だが、今回の報道のような組織的な悪意はない。私はジャーナリストと対峙する義務がある。そして、何も起こらない。 会員であるマドリードのオーナーたちを守る義務がある。クラブの敵であるジャーナリストを指摘しなければならない。私は辞めない。選挙を実施し、さらに多くの欧州カップを勝ち取りたい」