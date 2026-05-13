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Khaled Mahmoud

翻訳者：

レアル・マドリード会長は、バルセロナとラ・リーガのライバル関係は「完全に決裂した」と述べ、ネグレイラ審判をめぐる問題でバルセロナは「代償を払うべきだ」と主張した。

レアル・マドリー
バルセロナ
ラ・リーガ
オーレリアン・チュアメニ
フェデリコ・バルベルデ

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長はインタビューで、バルセロナとの関係は事実上決裂したと宣言した。また、バルセロナはネゲイラ審判スキャンダルの責任を負うべきだと主張した。

  • ネグレイラ疑惑で対立が明確に

    スペインの2大クラブ間の長年にわたる同盟関係は、ペレス会長がテレビ局「ラ・セスタ」のホセップ・ペドレロールとのインタビューでネグレラ事件に言及したことで完全に終焉した。レアル・マドリードの会長は、バルセロナが元審判副会長のホセ・マリア・エンリケス・ネグレラ氏に支払った金銭に関する捜査を「サッカー史上最大のスキャンダル」と断じた。

    ペレス会長は「両者の絆は完全に断絶した」と表明。「20年間審判に金を払ってきたクラブとは関わりたくない。 どのクラブでも同じだ。自分たちの行為の代償を払うべきだ。これはサッカー界で最も重大な汚職事件だ。組織的な汚職だ。レアル・マドリードだけが名指しされた。一方、ラ・リーガは沈黙している」


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  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    大幅なポイント減の主張

    マドリードは法的手続きに積極的で、ペレス会長は主張を裏付ける資料が500ページに及ぶと明かした。同会長は、疑惑の不正が最近のリーグ順位に直接影響し、特に今シーズンの苦戦を例に挙げた。

    会長は「500ページに及ぶ重要資料をUEFAに提出する。毎年不当に奪われた勝ち点を記録しており、今年は16〜18ポイントに及ぶ。バルサが訴えたいなら構わない」と語った。 ネグレラ事件については3年前まで知らなかった。被害を訴えているのはまずレアル・マドリードだ。その後、バルセロナが20年以上にわたり審判に金銭を支払っていたと知った」

  • バルセロナが反撃し、緊張が高まっている。

    火曜日の記者会見でペレス会長は新選挙の実施を求め、バルセロナを強く批判した。これを受け、カンプ・ノウは即座に反応。バルセロナのラファ・ユステ副会長は「注意をそらす策略」と主張を退け、主要タイトルを獲得できなかったレアル・マドリードの不振を隠そうとしていると指摘した。

    ユステ氏は「フロレンティーノの言葉は哀れで虚偽だらけだ。クラブは昨日、法的措置を検討すると発表した。この策略では、2年に及ぶスポーツ面の失敗は隠せない」と反論した。


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    内部対立と選挙の話題

    バルセロナとの舌戦に加え、ペレス会長はサンティアゴ・ベルナベウの内部事情にも言及した。フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの練習場での口論が報じられても、会長は自身のリーダーシップと再選への意欲を強く示した。

    「選手たちは仲が良い」とペレスは説明した。「練習中の小競り合いはどのクラブでもある。だが、今回の報道のような組織的な悪意はない。私はジャーナリストと対峙する義務がある。そして、何も起こらない。 会員であるマドリードのオーナーたちを守る義務がある。クラブの敵であるジャーナリストを指摘しなければならない。私は辞めない。選挙を実施し、さらに多くの欧州カップを勝ち取りたい」

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