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レアル・マドリード会長が「窃盗や汚職」と審判を批判し、重い処分を受ける可能性が出てきた。審判団はスペインサッカー連盟に苦情を申し立てた。

レアル・マドリー
ラ・リーガ

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が、スペインの審判機関を激しく批判したことで、長期の出場停止処分を受ける可能性がある。長年の会長は「審判に不正と腐敗がある」と主張し、スペインサッカー連盟（RFEF）の懲戒委員会に告発された。

  • 審判組合がペレス氏に反論

    AESAF審判組合、先週火曜日の記者会見でフロレンティーノ・ペレス氏がスペインの審判基準を強く批判した発言を受け、RFEF懲戒委員会に正式に苦情を申し立てた。

    組合は声明で「ペレス氏の言辞は、言論の自由の範囲を超えている。特定の審判ミスを指摘するだけでなく、過去20年間にわたる継続的な汚職への関与を審判団に帰しているからだ」と主張した。

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    2年間の出場停止となる可能性がある。

    『ムンド・デポルティーボ』紙によると、レアル・マドリード会長はラ・リーガでの「窃盗・汚職」発言により、スペインサッカー規定に基づく懲戒処分を受ける可能性がある。RFEF（スペインサッカー連盟）の懲戒規定には2つのルートがあり、1つはクラブ幹部にとって非常に厳しい結果となる。

    最も重い場合、懲戒規定第94条によりペレス会長は1か月～2年の停職となる。ただ、第106条に基づく罰金処分の可能性が高い。


  • より軽い制裁も検討されている

    2年間の出場停止処分が迫る中、専門家たちは金銭的制裁の方が現実的な結果だと指摘している。規定第106条は「審判団や規制保証機関の構成員に関するあらゆる発言」を禁じ、その公正さを疑う者には罰則を科す。

    同規則は、スポーツ規律の対象者が審判団やRFEF構成員の誠実さや公平性を疑う発言、または侮辱的な言葉でその活動を否定する発言をした場合、制裁の対象になると定めている。

    クラブ役員が制裁を受けた場合、通常は601ユーロから3,005.06ユーロの罰金となる。

  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    ペレスによるネゲイラ氏に関する以前の発言

    ペレス会長がネゲイラ事件を巡る論争に再び火を点けた。記者会見では、レアル・マドリードが複数回のリーグ優勝を奪われたと主張。自身の7回のラ・リーガ優勝は倍になっていてもおかしくないと語り、スペインサッカー界に長年蔓延する不正により最大7回が「奪われた」と訴えた。

    ペレス会長はこれを「サッカー史上最大のスキャンダル」と断じ、UEFAへ提出する資料を準備中だと明かした。バルセロナはクラブ法務部門が主張を精査し、法的措置の検討に入った。スポーツ面での不正は引き続き全面否定している。

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