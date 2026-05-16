AESAF審判組合は、先週火曜日の記者会見でフロレンティーノ・ペレス氏がスペインの審判基準を強く批判した発言を受け、RFEF懲戒委員会に正式に苦情を申し立てた。

組合は声明で「ペレス氏の言辞は、言論の自由の範囲を超えている。特定の審判ミスを指摘するだけでなく、過去20年間にわたる継続的な汚職への関与を審判団に帰しているからだ」と主張した。