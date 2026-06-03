最高峰の舞台で実力を示そうとしていたアルベロアにとって、これは痛ましい結果だ。1月、クラブはシャビ・アロンソを解任し、アルベロアがレアルの監督に就いた。しかしリーグ2位にとどまり、チャンピオンズリーグ準々決勝でもバイエルンに敗れた。

シーズン終盤にはアルベロアの続投が否定され、後任にジョゼ・モウリーニョが就任した。