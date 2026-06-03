レアル・マドリードでの冒険を終えたアルヴァロ・アルベロアは、現在、監督としての新たな挑戦を模索している。1月にやむを得ずレアル・マドリードのトップチームを率いたこの43歳のスペイン人は、バイエル・レバークーゼンに自らオファーしたが、実現しなかった。
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レアル・マドリードを退団したアルバロ・アルベロアはドイツのクラブにオファーしたが、断られた。
『Sport Bild』によると、アルベロアは代理人を通じてドイツのクラブに接触した。しかし、退団が濃厚なカスパー・ヒュルマンの後任を探すレバークーゼンは、彼に明確なメッセージを送った。 バイエルは、元DFの彼を高く評価し、レアル・マドリードでのユースコーチ時代もスカウトしていた。しかし、ブンデス6位のチームを即座にトップレベルへ導くには、彼の成長がまだ不十分だと判断した。
最高峰の舞台で実力を示そうとしていたアルベロアにとって、これは痛ましい結果だ。1月、クラブはシャビ・アロンソを解任し、アルベロアがレアルの監督に就いた。しかしリーグ2位にとどまり、チャンピオンズリーグ準々決勝でもバイエルンに敗れた。
シーズン終盤にはアルベロアの続投が否定され、後任にジョゼ・モウリーニョが就任した。
- レバークーゼンの新監督探しは難航している。候補者が次々と他クラブへ移籍しているためだ。イラオラはリヴァプールへ、ACミランはグラスナーを、フィリペ・ルイスはASモナコへ移籍する見込みだ。