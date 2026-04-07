レアル・マドリードを打ち負かし、ロナウドと対立した……「グアルディオラの最大の敵」が死去

心臓発作を起こした当初は容体が安定していたものの、先週金曜日に2度目の心臓発作を起こしたことで、容体は深刻な状態に悪化した。

先週の日曜日の朝、ブカレスト大学病院の広報担当者は、ルチェスク氏の容体が悪化しているとの声明を発表し、その後、同氏は夜間に集中治療室へ移送された。

アレクサンドル・ルゴピト保健相はルチスコ氏の容体が「危篤」であると発表し、その直後に人工昏睡状態に置かれた。日曜日の夜遅く、PAOKの監督であるラズヴァンを含む息子たちが病院に到着し、最期の別れを告げた。

ルチェスクはディナモ・ブカレストでプレーし、1970年のワールドカップを含む64回の代表戦に出場したが、その名声は監督に転身して以来、著しく高まった。

ルチェスコはルーマニア史上最高の監督の一人とされ、ルーマニア、イタリア、トルコ、ウクライナ、ロシアで指揮を執った。特にシャフタール・ドネツクでは12年間在籍し、リーグ優勝8回、カップ戦7回、UEFAカップ優勝という輝かしい実績を残し、クラブの歴史に名を刻んだ。