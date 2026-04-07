レアル・マドリードを打ち負かし、ロナウドと対立した……「グアルディオラの最大の敵」が死去

本日火曜日、欧州の複数の国で大きな成功を収め、レアル・マドリードからUEFAスーパーカップのタイトルを奪取した伝説的な監督が死去した。
スペイン紙「アス」によると、「グアルディオラの最大のライバル」と評されたルーマニア人監督ミルチャ・ルセスク氏が、自国代表監督を辞任してから数日後、80歳余りで死去した。
ブカレスト大学救急病院は公式声明で、ミルチャ・ルセスク氏が2026年4月7日（火）午後8時30分頃（現地時間）、死去したと発表した。
本日火曜日、欧州の複数の国で大きな成功を収め、レアル・マドリードからUEFAスーパーカップのタイトルを奪取した伝説的な監督が死去した。
スペイン紙「アス」によると、「グアルディオラの最大のライバル」と評されたルーマニア人監督ミルチャ・ルセスク氏が、自国代表監督を辞任してから数日後、80歳余りで死去した。
ブカレスト大学救急病院は公式声明で、ミルチャ・ルセスク氏が2026年4月7日（火）午後8時30分頃（現地時間）、死去したと発表した。
心臓発作を起こした当初は容体が安定していたものの、先週金曜日に2度目の心臓発作を起こしたことで、容体は深刻な状態に悪化した。
先週の日曜日の朝、ブカレスト大学病院の広報担当者は、ルチェスク氏の容体が悪化しているとの声明を発表し、その後、同氏は夜間に集中治療室へ移送された。
アレクサンドル・ルゴピト保健相はルチスコ氏の容体が「危篤」であると発表し、その直後に人工昏睡状態に置かれた。日曜日の夜遅く、PAOKの監督であるラズヴァンを含む息子たちが病院に到着し、最期の別れを告げた。
ルチェスクはディナモ・ブカレストでプレーし、1970年のワールドカップを含む64回の代表戦に出場したが、その名声は監督に転身して以来、著しく高まった。
ルチェスコはルーマニア史上最高の監督の一人とされ、ルーマニア、イタリア、トルコ、ウクライナ、ロシアで指揮を執った。特にシャフタール・ドネツクでは12年間在籍し、リーグ優勝8回、カップ戦7回、UEFAカップ優勝という輝かしい実績を残し、クラブの歴史に名を刻んだ。
バルセロナとの試合後、ペップ・グアルディオラの記者会見に乱入し、バルセロナが自陣の失点につながったボールをリセットしなかったことを「恥だ！」と叫んだあの瞬間は、今も記憶に焼き付いている。
その事件により、ある新聞は彼を「グアルディオラの最大の敵」と評したが、その後、ペップとメルチャは互いの敬意に基づいた強固な友情を築いた。
ルチェスコはインテル・ミラノでもロナウドを指導したが、性格の違いから対立した。
トルコでは、2000年にモナコで行われたUEFAスーパーカップでレアル・マドリードを破り、ガラタサライと共に自身の最大の功績の一つを成し遂げた。
また、ガラタサライとベシクタシュの両方でトルコリーグ優勝を果たしたが、その成功の後には、トルコ代表監督としての不振な時期が続いた。
彼の最後の職務は、母国ルーマニア代表の監督を務めることだった。初監督就任から38年ぶりに再びチームを率いたが、ワールドカップ予選プレーオフに進出したものの、準決勝でトルコに敗れ、ルーマニア代表のワールドカップ出場は叶わなかった。
その数時間後、ルチェスク監督の退任が発表されたが、さらに悲劇的なことに、彼は心臓発作を起こし、ルーマニアサッカー界の伝説の一人がこの世を去ることとなった。
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