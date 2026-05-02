アリアンツ・アレーナで平均得点率が高いチームは他にはない。ハイデンハイムに続き、レアル・マドリードがミュンヘンで1試合平均2得点を記録。インテル・ミラノとバイエルンのCL準決勝の相手パリ・サンジェルマンが平均1.5得点で続く。

土曜のブンデスリーガ第32節では、降格圏脱出を狙うFCHがミュンヘン遠征に臨んだ。バイエルンとの初公式戦は2019年4月3日のDFBポカール準々決勝で、2部だったハイデンハイムは4-5で敗れている。

2023年11月の初対戦では2-4で敗れ、2024年12月の3度目の対戦でも同じスコアで敗れた。