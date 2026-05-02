アリアンツ・アレーナでは、ハイデンハイムが平均最多得点を挙げている。公式戦4試合で平均2.75得点だ。
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レアル・マドリードやPSGより危険！1. FCハイデンハイムはFCバイエルン戦で終了間際に同点弾を許したが、注目すべき記録を残した。
アリアンツ・アレーナで平均得点率が高いチームは他にはない。ハイデンハイムに続き、レアル・マドリードがミュンヘンで1試合平均2得点を記録。インテル・ミラノとバイエルンのCL準決勝の相手パリ・サンジェルマンが平均1.5得点で続く。
土曜のブンデスリーガ第32節では、降格圏脱出を狙うFCHがミュンヘン遠征に臨んだ。バイエルンとの初公式戦は2019年4月3日のDFBポカール準々決勝で、2部だったハイデンハイムは4-5で敗れている。
2023年11月の初対戦では2-4で敗れ、2024年12月の3度目の対戦でも同じスコアで敗れた。
- AFP
ハイデンハイム、バイエルン戦で劇的勝利目前
土曜のミュンヘンでハイデンハイムは降格圏16位に近づかないためにも勝ち点が必要だった。試合中、FCHは番狂わせ目前だった。エレン・ディンクチとブドゥ・ジヴジヴァゼの2得点で終了間際まで3－2とリードした。 しかし終了間際、ラマイGKがオリゼのポスト直撃シュートをオウンゴールしてしまい同点に。
この1点はハイデンハイムには不十分かもしれない。16位ザンクト・パウリが日曜にマインツに勝てば、6点差がついて逆転はほぼ絶望的になる。残り2節は、アウェーでケルン、ホームでマインツ戦だ。
なお、ハイデンハイムが勝っていれば、バイエルンは2006年11月以来、当時最下位チームに初めて敗れるところだった。約20年前、第11節でホームのバイエルンは最下位ハノーファー96に0-1で敗れ、得点はサボルチ・フスティが挙げた。
FCバイエルン・ミュンヘン 対 1.FCハイデンハイム：これまでの対戦成績
日付
コンテスト
試合
2019年4月3日
DFBカップ
FCバイエルン 5-4 1. FCハイデンハイム
2023年11月11日
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2
2024年4月6日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 3-2 FCバイエルン
2024年12月7日
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2
2025年4月19日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 0-4 FCバイエルン
2025年12月21日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 対 FCバイエルン 0-4
2026年5月2日
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 3-3