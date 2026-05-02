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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-HEIDENHEIMAFP
Oliver Maywurm

翻訳者：

レアル・マドリードやPSGより危険！1. FCハイデンハイムはFCバイエルン戦で終了間際に同点弾を許したが、注目すべき記録を残した。

ブンデスリーガ
バイエルン 対 FCハイデンハイム
バイエルン
FCハイデンハイム

1. FCハイデンハイムは、FCバイエルン・ミュンヘンにとって、レアル・マドリードやPSGより危険だ――ある奇妙な事実によれば。

アリアンツ・アレーナでは、ハイデンハイムが平均最多得点を挙げている。公式戦4試合で平均2.75得点だ。

  • アリアンツ・アレーナで平均得点率が高いチームは他にはない。ハイデンハイムに続き、レアル・マドリードがミュンヘンで1試合平均2得点を記録。インテル・ミラノとバイエルンのCL準決勝の相手パリ・サンジェルマンが平均1.5得点で続く。

    土曜のブンデスリーガ第32節では、降格圏脱出を狙うFCHがミュンヘン遠征に臨んだ。バイエルンとの初公式戦は2019年4月3日のDFBポカール準々決勝で、2部だったハイデンハイムは4-5で敗れている。

    2023年11月の初対戦では2-4で敗れ、2024年12月の3度目の対戦でも同じスコアで敗れた。

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    ハイデンハイム、バイエルン戦で劇的勝利目前

    土曜のミュンヘンでハイデンハイムは降格圏16位に近づかないためにも勝ち点が必要だった。試合中、FCHは番狂わせ目前だった。エレン・ディンクチとブドゥ・ジヴジヴァゼの2得点で終了間際まで3－2とリードした。 しかし終了間際、ラマイGKがオリゼのポスト直撃シュートをオウンゴールしてしまい同点に。

    この1点はハイデンハイムには不十分かもしれない。16位ザンクト・パウリが日曜にマインツに勝てば、6点差がついて逆転はほぼ絶望的になる。残り2節は、アウェーでケルン、ホームでマインツ戦だ。

    なお、ハイデンハイムが勝っていれば、バイエルンは2006年11月以来、当時最下位チームに初めて敗れるところだった。約20年前、第11節でホームのバイエルンは最下位ハノーファー96に0-1で敗れ、得点はサボルチ・フスティが挙げた。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 対 1.FCハイデンハイム：これまでの対戦成績


    日付

    コンテスト

    試合

    2019年4月3日

    DFBカップ

    FCバイエルン 5-4 1. FCハイデンハイム

    2023年11月11日

    ブンデスリーガ

    FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2

    2024年4月6日

    ブンデスリーガ

    1.FCハイデンハイム 3-2 FCバイエルン

    2024年12月7日

    ブンデスリーガ

    FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2

    2025年4月19日

    ブンデスリーガ

    1.FCハイデンハイム 0-4 FCバイエルン

    2025年12月21日

    ブンデスリーガ

    1.FCハイデンハイム 対 FCバイエルン 0-4

    2026年5月2日

    ブンデスリーガ

    FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 3-3


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