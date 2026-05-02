アリアンツ・アレーナで行われた公式戦3試合で、ハイデンハイムは平均2.67得点を挙げ、対戦相手中最多だ。
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レアル・マドリードやPSGより危険！その意外な事実が、バイエルン戦を控える1.FCハイデンハイムに勇気を与える。
アリアンツ・アレーナで平均得点率が高いチームは他にはない。ハイデンハイムに続き、レアル・マドリードがミュンヘンで1試合平均2得点を記録。インテル・ミラノとバイエルンのCL準決勝の相手パリ・サンジェルマンが平均1.5得点で続く。
土曜日、ブンデスリーガ第32節でFCHがミュンヘンに乗り込み、降格圏脱出へ結果を目指す。公式戦初対決は2019年4月3日のDFBポカール準々決勝で、当時2部だったハイデンハイムは4-5で敗れた。
2023年11月の初対戦では2-4で敗れ、2024年12月の3度目の対戦でも同じスコアで敗れた。
- AFP
ハイデンハイムが前半でバイエルンを驚かせた
バイエルンはハイデンハイム戦でも高い得点力を誇り、ブンデスリーガで5回以上対戦したチームではロート・ヴァイス・オーバーハウゼン戦のみ平均得点が上回る。これまでのブンデスリーガ5試合では1試合平均約4得点を記録している。
土曜のミュンヘンでは、勝ち点3が絶対条件だ。負けて日曜にザンクト・パウリが勝てば、即降格が決まる。
しかし前半30分までは驚きの展開だった。22分、ブドゥ・ジヴジヴァゼの先制点、直後にエレン・ディンクチの追加点で、FCHは平均得点を達成した。
なお、ハイデンハイムが勝利すれば、バイエルンが当時最下位チームに敗れるのは2006年11月以来となる。当時、ホームでハノーファー96に0-1で敗れ、得点はサボルチ・フスティが挙げた。
FCバイエルン・ミュンヘン 対 1.FCハイデンハイム：これまでの対戦成績
日付
コンテスト
試合
2019年4月3日
DFBカップ
FCバイエルン 対 1. FCハイデンハイム 5-4
2023年11月11日
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2
2024年4月6日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 3-2 FCバイエルン
2024年12月7日
ブンデスリーガ
FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2
2025年4月19日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 0-4 FCバイエルン
2025年12月21日
ブンデスリーガ
1.FCハイデンハイム 対 FCバイエルン 0-4