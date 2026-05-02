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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-HEIDENHEIMAFP
Oliver Maywurm

翻訳者：

レアル・マドリードやPSGより危険！その意外な事実が、バイエルン戦を控える1.FCハイデンハイムに勇気を与える。

ブンデスリーガ
バイエルン 対 FCハイデンハイム
バイエルン
FCハイデンハイム

1. FCハイデンハイムは、FCバイエルン・ミュンヘンにとって、レアル・マドリードやPSGより危険だ——ある奇妙な事実によれば。

アリアンツ・アレーナで行われた公式戦3試合で、ハイデンハイムは平均2.67得点を挙げ、対戦相手中最多だ。

  • アリアンツ・アレーナで平均得点率が高いチームは他にはない。ハイデンハイムに続き、レアル・マドリードがミュンヘンで1試合平均2得点を記録。インテル・ミラノとバイエルンのCL準決勝の相手パリ・サンジェルマンが平均1.5得点で続く。

    土曜日、ブンデスリーガ第32節でFCHがミュンヘンに乗り込み、降格圏脱出へ結果を目指す。公式戦初対決は2019年4月3日のDFBポカール準々決勝で、当時2部だったハイデンハイムは4-5で敗れた。

    2023年11月の初対戦では2-4で敗れ、2024年12月の3度目の対戦でも同じスコアで敗れた。

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    ハイデンハイムが前半でバイエルンを驚かせた

    バイエルンはハイデンハイム戦でも高い得点力を誇り、ブンデスリーガで5回以上対戦したチームではロート・ヴァイス・オーバーハウゼン戦のみ平均得点が上回る。これまでのブンデスリーガ5試合では1試合平均約4得点を記録している。

    土曜のミュンヘンでは、勝ち点3が絶対条件だ。負けて日曜にザンクト・パウリが勝てば、即降格が決まる。

    しかし前半30分までは驚きの展開だった。22分、ブドゥ・ジヴジヴァゼの先制点、直後にエレン・ディンクチの追加点で、FCHは平均得点を達成した。

    なお、ハイデンハイムが勝利すれば、バイエルンが当時最下位チームに敗れるのは2006年11月以来となる。当時、ホームでハノーファー96に0-1で敗れ、得点はサボルチ・フスティが挙げた。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 対 1.FCハイデンハイム：これまでの対戦成績


    日付

    コンテスト

    試合

    2019年4月3日

    DFBカップ

    FCバイエルン 対 1. FCハイデンハイム 5-4

    2023年11月11日

    ブンデスリーガ

    FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2

    2024年4月6日

    ブンデスリーガ

    1.FCハイデンハイム 3-2 FCバイエルン

    2024年12月7日

    ブンデスリーガ

    FCバイエルン 対 1.FCハイデンハイム 4-2

    2025年4月19日

    ブンデスリーガ

    1.FCハイデンハイム 0-4 FCバイエルン

    2025年12月21日

    ブンデスリーガ

    1.FCハイデンハイム 対 FCバイエルン 0-4


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