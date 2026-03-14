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レアル・マドリードやリヴァプールからの関心が寄せられる中、ボルシア・ドルトムントの幹部がニコ・シュロッターベックとの契約交渉が依然として続いていることを認めた
リッケンは交渉について冷静な姿勢を崩さない
『ルール・ナッハリヒテン』紙の取材に対し、リッケン氏は、即座に契約が締結されていないにもかかわらず、クラブと選手との関係は依然として強固であることを強調した。「ニコとは、今も良好かつ率直な意見交換を続けています。そこには相互の尊重があり、その点は完全に明確です。また、双方に共通の期待があり、それに基づいて行動しています」と、49歳の幹部は説明した。
話し合いの雰囲気は前向きだが、クラブ側は状況をいつまでも先延ばしにはできないと認識している。シュロッターベックの現在の契約は2027年夏に満了する予定だが、BVBの幹部はチーム編成の計画を立てるため、できるだけ早い決断を求めている。彼らは契約最終年を迎える事態を避けたいと考えている。もし次の移籍市場で欧州の強豪クラブが正式に獲得に動いた場合、契約最終年に入ると交渉上の立場が大幅に弱まるからだ。
- AFP
ニコ・コヴァチの視点
コーチングスタッフも早期の決着を望んでおり、ニコ・コヴァチ監督は、このディフェンダーが自身の戦術において重要な役割を担っていることを強調している。しかし、監督は交渉の過程において、越権行為をしないよう慎重を期している。「監督には関係のないことだ。最終的にはクラブの問題であり、クラブが何よりも優先される」と、コヴァチ監督は最近の記者会見で述べた。
コヴァチ監督は、早期の決着が関係者全員にとって有益であることは認めたものの、スケジュールに関しては忍耐強く構えている。まだ時間的余裕はあるものの、理想としては移籍市場が再開する前にこの件が解決することを望んでいると述べた。監督の焦点は依然としてピッチにあり、シュロッターベックは今シーズン、ドルトムントをブンデスリーガ優勝争いの真っ只中に留めるのに貢献している守備陣を引き続き率いている。
フェリックス・ンメチャの要因
ドルトムントはすでにチームの中心となる他の主力選手の確保に向けて動き出しており、先日、ドイツ人MFフェリックス・ンメチャとの契約を2030年まで長期延長することを発表した。 クラブは、ンメチャのプロジェクトへの献身が獲得戦略の一助となり、シュロッターベックやその他の獲得候補に対し、ヴェストファーレン・シュタディオンがトップ選手たちが野心を実現できる場所であることを示すことを期待している。リッケン会長と理事会は、こうした契約更新を通じて、最高レベルで戦っていくという意思を表明している。
こうした前向きな兆しがあるにもかかわらず、シュロッターベックにとっての最大の懸案事項は依然としてタイトル獲得である。元フライブルク所属の彼は、主要なタイトルを定期的に獲得できるクラブに所属することを強く望んでいると報じられている。現在リーグ2位につけるドルトムントは、首位との差を埋められることを彼に納得させなければならない。ニクラス・ズーレのような他の主力選手の退団は、クラブにとって最も頼りになる選手たちをチームに留めておくことの緊急性をさらに高めている。
- Getty Images
欧州の強豪を退ける
海外からの関心は無視できないもので、レアル・マドリードが左利きのこのディフェンダーの獲得に頻繁に名前が挙がっている。マドリードはかねてよりドイツ市場で守備陣の補強候補をスカウトしており、シュロッターベックは後方からチームを牽引できる、ボール扱いに長けた現代的なセンターバックという条件に合致している。リヴァプールも、新体制下で守備陣の刷新を図っていることから、この状況を注視していると見られている。
ドルトムントは、最高の才能をチームに残したいという願望と、移籍市場の現実との間で板挟みになるという、お馴染みの状況に直面している。近いうちに合意に至らなければ、クラブは適切な移籍金を確保するために、夏にオファーを検討せざるを得なくなるかもしれない。
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