レアル・マドリードやリヴァプールからの関心が寄せられる中、ボルシア・ドルトムントの幹部がニコ・シュロッターベックとの契約交渉が依然として続いていることを認めた

『ルール・ナッハリヒテン』紙の取材に対し、リッケン氏は、即座に契約が締結されていないにもかかわらず、クラブと選手との関係は依然として強固であることを強調した。「ニコとは、今も良好かつ率直な意見交換を続けています。そこには相互の尊重があり、その点は完全に明確です。また、双方に共通の期待があり、それに基づいて行動しています」と、49歳の幹部は説明した。

話し合いの雰囲気は前向きだが、クラブ側は状況をいつまでも先延ばしにはできないと認識している。シュロッターベックの現在の契約は2027年夏に満了する予定だが、BVBの幹部はチーム編成の計画を立てるため、できるだけ早い決断を求めている。彼らは契約最終年を迎える事態を避けたいと考えている。もし次の移籍市場で欧州の強豪クラブが正式に獲得に動いた場合、契約最終年に入ると交渉上の立場が大幅に弱まるからだ。