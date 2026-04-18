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レアル・マドリードやプレミアリーグへの移籍が噂される中、ジョゼ・モウリーニョはベンフィカでの将来に疑問を投げかけている。
モウリーニョ、リスボン残留について明言を避ける
記者会見で、ベテラン指揮官は2026-27シーズンもベンフィカのベンチに立つかと問われた。彼は「断言はできない。そんなことが言えるわけがない。私一人次第ではないからだ」と答えた。
彼はクラブの他のスタッフやニュースルームの記者を引き合いに出し、こう続けた。 「監督もコーチも選手も広報もフィジオも、クラブの全員がそうだ。君たち『A BOLA』の記者も同じだ。10年後も同じ職場にいる保証はない。私も同じだ」と力強く語った。
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レアル・マドリードでの再会が現実味を帯びてきた
サンティアゴ・ベルナベウへの復帰が噂される中、モウリーニョの謎めいた発言が注目されている。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、アルバロ・アルベロア監督の下で成績が振るわないチームを立て直すため、大胆な措置を検討しているという。クラブ首脳陣は、チーム再建の最有力候補として「ザ・スペシャル・ワン」を真剣に検討している。
モウリーニョは2010～2013年のマドリードで多数のタイトルを獲得し、退任後もペレス会長と強い絆を保つ。彼は理事会がコーチングスタッフの将来を議論する会合を準備していることを把握しており、スペインの状況を注視しているという。 大舞台で真価を発揮する彼にとって、ベルナベウでの「革命」は無視しにくい誘惑だ。
プレミアリーグの強豪クラブが状況を注視している
スペインからの関心に加え、モウリーニョのプレミアリーグ復帰も話題だ。チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドで伝説的な成果を残した同監督は、今夏契約更新のないエディ・ハウ監督の後任としてニューカッスル・ユナイテッドの有力候補に挙げられている。
サウジアラビア資本の首脳陣は、新時代を率いる世界クラスの顔を求めており、モウリーニョもボビー・ロブソン氏の下で育った縁からクラブに愛着を示す。プロジェクト内容が合えば、プレミアでの最後の挑戦となるイングランド復帰が、彼をリスボンから引き離すだろう。
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モウリーニョ率いるベンフィカの2位争い
フェネルバフチェでの不本意な期間を経て、モウリーニョは2025年9月にベンフィカ（契約は2027年夏まで）の指揮を執り始めた。現在、ベンフィカはプリメイラ・リーガ29試合消化で勝ち点69の3位。明日の大一番を前に、スポルティングCPは1試合少なく勝ち点71で2位、ポルトが勝ち点76で首位。 モウリーニョ監督は、来季チャンピオンズリーグ第3予選出場権を得るため、2位以内でのフィニッシュを目指す。