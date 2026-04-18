レアル・マドリードやプレミアリーグへの移籍が噂される中、ジョゼ・モウリーニョはベンフィカでの将来に疑問を投げかけている。

記者会見で、ベテラン指揮官は2026-27シーズンもベンフィカのベンチに立つかと問われた。彼は「断言はできない。そんなことが言えるわけがない。私一人次第ではないからだ」と答えた。

彼はクラブの他のスタッフやニュースルームの記者を引き合いに出し、こう続けた。 「監督もコーチも選手も広報もフィジオも、クラブの全員がそうだ。君たち『A BOLA』の記者も同じだ。10年後も同じ職場にいる保証はない。私も同じだ」と力強く語った。