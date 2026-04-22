レアル・マドリードへの電撃移籍か？VfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスが噂にコメント。

スポーツ・クラブ戦を前に、連覇を狙う監督はセンターバックのフィン・イェルチを欠く。19歳の彼は先週末のブンデスリーガ、バイエルン戦で腹筋を痛め、水曜日に欠場が確定した。ホーネスは「数日後に検査を行い、復帰時期を把握する」と説明した。

それでも43歳のホーネスは「皆、気合が入っている」と意気込みを語った。昨年のカップ優勝で「味を占めた」クラブは、タイトルこそ最高の喜びと強調した。 「ベルリンでの一夜は最高だった」と振り返り、「トロフィーを掲げた瞬間をまた味わいたい」と意気込みを語った。

それでもフライブルクは自信に満ち、ヨーロッパリーグ準決勝に進出し2冠を狙う。「彼らは着実に成長し、良いシーズンを送っている。だが明日、私たちは彼らに勝つ」と意気込みを示した。