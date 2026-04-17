レアル・マドリードへの電撃復帰か？トニ・クロースが噂に言及。

クロースは2024年にレアル・マドリードで10年間プレーし、現役を引退した。その間、チャンピオンズリーグ5回、リーグ4回優勝した。しかし直近2年は期待に応えられていない。今季はシャビ・アロンソを早期解任し、後任アルベロアでも状況は改善していない。

カップ戦は敗退し、リーグ戦でも残り7節でバルセロナに9ポイント差をつけられている。CL準々決勝ではバイエルンに2連敗（1-2、3-4）し、早々に姿を消した。成功に慣れた「レアル」だが、今季は無冠に終わる可能性が高い。

この結果を受け、アルベロアの退任は時間の問題とされ、The Athleticは今季限りでの契約解消の可能性を「極めて高い」と報じた。敗戦後、アルベロアは「クラブの決定を受け入れる」と語った。