36歳の彼はポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で、自身に関する憶測を肯定も否定もしなかった。「それについては何も言いたくない」
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レアル・マドリードへの電撃復帰か？トニ・クロースが噂に言及。
兄で共同司会者のフェリックスが「ここ数日、その話題を振られるたびに『何も知らない』とごまかしてきた」と追及すると、クロースは「その答えを言い続ければいいよ」と返した。
スペイン紙『AS』は先日、2014年W杯優勝者のクロースが古巣復帰間近と報じた。レアル・マドリードではチーム運営に深く関与すると見込まれるが、具体的な役割は不明。新設される「スポーツディレクター」が有力視されている。
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レアル・マドリード、今季無冠の危機
クロースは2024年にレアル・マドリードで10年間プレーし、現役を引退した。その間、チャンピオンズリーグ5回、リーグ4回優勝した。しかし直近2年は期待に応えられていない。今季はシャビ・アロンソを早期解任し、後任アルベロアでも状況は改善していない。
カップ戦は敗退し、リーグ戦でも残り7節でバルセロナに9ポイント差をつけられている。CL準々決勝ではバイエルンに2連敗（1-2、3-4）し、早々に姿を消した。成功に慣れた「レアル」だが、今季は無冠に終わる可能性が高い。
この結果を受け、アルベロアの退任は時間の問題とされ、The Athleticは今季限りでの契約解消の可能性を「極めて高い」と報じた。敗戦後、アルベロアは「クラブの決定を受け入れる」と語った。
アルバロ・アルベロアはレアル・マドリードを去るのか？
アルベロアが辞任した場合、後任候補が複数いるとアスレティック・インフォが報じた。クロップはベルナベウで噂されるが、早期復帰を否定。
さらに、ジネディーヌ・ジダンもペレス会長から依然として信頼が厚く候補に挙げられているが、本人はフランス代表監督に興味があるという。フランス代表のディディエ・デシャンは夏まで契約が残っているものの、彼の名前も最近浮上している。