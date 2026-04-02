レアル・マドリードへの移籍説が浮上する中、契約交渉で強硬姿勢を見せるイブラヒマ・コナテのリバプールへの給与要求額が明らかになった。

金銭面だけが要因ではない。コナテは他のクラブからの関心も注視しているとされ、特にリヴァプールが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合にはなおさらだ。この不透明な状況は、ベルナベウで相次ぐ長期離脱者により守備陣の補強を模索しているレアル・マドリードの注目を集めている。レアル・マドリードは以前からこのフランス代表選手を注視しており、チームの守備陣にとって重要な戦力となる人物と見なしている。