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レアル・マドリードへの移籍説が浮上する中、契約交渉で強硬姿勢を見せるイブラヒマ・コナテのリバプールへの給与要求額が明らかになった。
レッズ、守備の主力選手との契約交渉で対立
リヴァプールは、26歳のコナテが大幅な給与アップを求めていることから、同選手との交渉が難航している。報道によれば、彼がチームを離れるよりもリヴァプールに残留する可能性が高いとされるものの、クラブ側と選手の代理人との間で給与面での意見の相違が生じ、新契約交渉は行き詰まっている。 『The Athletic』によると、元RBライプツィヒ所属の同選手の代理人は、週給約15万ポンドという現在の契約条件が、チームにおける彼の重要性にふさわしくないと考えているという。例えば、フロリアン・ヴィルツの週給は約25万ポンドと報じられている。しかし、交渉は行き詰まったままであるものの、このディフェンダーが移籍する可能性は、数ヶ月前よりも低くなっているようだ。
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レアル・マドリード、アンフィールドでの膠着状態を注視
金銭面だけが要因ではない。コナテは他のクラブからの関心も注視しているとされ、特にリヴァプールが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合にはなおさらだ。この不透明な状況は、ベルナベウで相次ぐ長期離脱者により守備陣の補強を模索しているレアル・マドリードの注目を集めている。レアル・マドリードは以前からこのフランス代表選手を注視しており、チームの守備陣にとって重要な戦力となる人物と見なしている。
スロットの守備の安定性が危ぶまれている
このフランス代表選手の離脱は、アルネ・スロット監督にとって戦術面での大きな打撃となるだろう。オランダ人監督は、高い守備ラインを維持するために、コナテとヴァージル・ファン・ダイクのコンビネーションに大きく依存してきた。もしコナテが今夏、フリーでアンフィールドを去ることになれば、リヴァプールは新たな経験豊富なセンターバックの獲得に奔走せざるを得なくなるだろう――とはいえ、すでにレンヌの若き逸材ジェレミー・ジャケの獲得は決まっているものの。
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次は何が待っているのでしょうか？
裏ではコナテの契約更新に向けた交渉が続けられる一方、スロット監督率いるチームはシーズン終盤戦に集中し続ける。現在、リヴァプールはプレミアリーグで5位につけており、3位のマンチェスター・ユナイテッドとは6ポイント差となっている。チームは現在、FAカップ準々決勝でマンチェスター・シティと対戦する準備を進めており、来週にはパリへ飛び、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でパリ・サンジェルマンと対戦する予定だ。