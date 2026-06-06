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レアル・マドリードへの移籍報道を受け、ユルゲン・クロップ監督の代理人がコメントした。
ベルナベウでの選挙が監督交代説を呼んでいる
マドリードでは日曜に20年ぶりの会長選挙を控え、重大な岐路に立たされている。 挑戦者のリケルメ氏は、新スポーツディレクターに就任するラウル・ゴンサレス氏が月曜日に元リヴァプール監督クロップ氏に連絡すると公約。しかし、クロップ氏の代理人マルク・コジッケ氏がこれを即座に否定し、リケルメ氏のスポーツ政策に2度目の打撃を与えた。
- Peter Byrne/PA Wire
コジッケ、ベンチ復帰を否定
候補者の陣営は、ベルナベウの魅力を理由にクロップが休養を断念すると主張した。しかし、クロップの代理人コジッケ氏はスポーツ紙『Sport』に「腹立たしい。クロップはレッドブルの役割に満足しており、クラブ監督として働く意向はない」と語った。
リケルメ陣営は以前、事務所の公式声明でこう説明した。「クロップが短期的に監督に復帰するつもりはなく、多くのオファーを断ってきたことは承知している。
それでも、レアル・マドリードの挑戦は別格だと考えました。伝統と未来、価値観と野心、情熱と卓越性を併せ持つクラブは、ここだけだからです。
「もし日曜に信任を得られたら、6月8日（月）にスポーツディレクターのラウル・ゴンサレス・ブランコがクロップ氏に連絡し、スポーツプロジェクトと新時代をベンチで率いてほしいと直接伝える予定です。」
候補者たちが公約を競い合う
この拒否でリケルメの1週間は波乱に満ちた。彼はエルリング・ハーランドの獲得合意を主張したが、代理人や父アルフィーに笑われた。
さらにMFロドリ獲得も約束したリケルメは、スペイン番組『エル・オルミゲロ』で「約束を破れば来季会費を100％負担すると保証書に署名した。ハーランドには移籍金条項があり、彼はマドリードに来たい」と主張した。
シティ広報は「ハーランドの将来に関するスペインの報道は事実無根だ。そのような契約条項はなく、発生する可能性も皆無だ。選手肖像の使用については法的措置を検討している」とコメントした。
ハランドの代理人も「興味深い話だが事実ではない。会長選の候補者の健闘を祈る」と共同声明で付け加えた。
一方、現会長のフロレンティーノ・ペレスはジョゼ・モウリーニョ監督の招聘を最終決定し、デンゼル・ダムフリーズやイブラヒマ・コナテの獲得を提案。さらに欧州のトップスターに1億5000万ユーロのオファーを提示して対抗している。
- Goal - GFX
有権者が未来を決める
クラブのスポーツ運営方針は日曜の投票結果次第で、即座に補強戦略が動き出す。ペレス会長が再選すれば、モウリーニョ監督との再契約が来週にも正式に決まる見込みだ。
一方、リケルメが勝利すれば、会員からの資金保証が試され、シティからの法的反発やクロップ陣営の理事会拒否という難題に直面するだろう。