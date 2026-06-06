レアル・マドリードへの移籍報道を受け、ユルゲン・クロップ監督の代理人がコメントした。

候補者の陣営は、ベルナベウの魅力を理由にクロップが休養を断念すると主張した。しかし、クロップの代理人コジッケ氏はスポーツ紙『Sport』に「腹立たしい。クロップはレッドブルの役割に満足しており、クラブ監督として働く意向はない」と語った。

リケルメ陣営は以前、事務所の公式声明でこう説明した。「クロップが短期的に監督に復帰するつもりはなく、多くのオファーを断ってきたことは承知している。

それでも、レアル・マドリードの挑戦は別格だと考えました。伝統と未来、価値観と野心、情熱と卓越性を併せ持つクラブは、ここだけだからです。

「もし日曜に信任を得られたら、6月8日（月）にスポーツディレクターのラウル・ゴンサレス・ブランコがクロップ氏に連絡し、スポーツプロジェクトと新時代をベンチで率いてほしいと直接伝える予定です。」