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レアル・マドリードへの移籍が噂される中、マイケル・オリゼは自身の将来を決めるためバイエルン・ミュンヘンとの面会を要求した。
オリゼ、アリアンツ・アレーナでの出場可否の明確化を求める
AS紙によると、オリゼは今後の進路を決めるためバイエルン首脳陣と直接会談したいと伝えた。 2024年夏にクリスタル・パレスから加入し、2029年まで契約を結ぶ24歳は、移籍後すぐに頭角を現した。北米W杯での活躍で人気が急上昇したため、代理人はクラブの長期計画における彼の役割を把握しようとしている。
フランス代表でも全試合に出場し、3－1で勝利したセネガル戦と3－0で勝ったイラク戦で計4アシストを記録するなど、チーム躍進の立役者となっている。 フランス代表がベスト32でスウェーデンと対戦する中、オリゼと側近たちは大会後に静かに状況を分析したいと考えている。バイエルンは、彼の活躍が予想を大きく上回っている事実に向き合う必要がある。
- AFP
レアル・マドリードとプレミアリーグの強豪クラブが注目している
このウインガーへの関心は最高潮に達し、レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、プレミアリーグの強豪が動向を注視している。 特にレアル・マドリードは昨季無冠に終わり、新監督ジョゼ・モウリーニョの下で再建中だ。クラブは公式にオファーを否定したが、彼の「決定的なタッチ」と試合の流れを変える力を高く評価している。
2025-26シーズンにバイエルンで52試合22ゴール31アシストを記録したオリゼには、レアル以外のクラブも注目している。 ベルナベウの誘惑は彼にとって大きな要素だ。海外からの熱視線を受けつつも、現時点では各クラブがバイエルンの立場を尊重している。だが、彼が近日中に首脳陣と行う会談次第で、状況は急展開する可能性がある。
バイエルン・ミュンヘン、契約問題に直面
バイエルンの首脳陣は、オリゼが話し合いを望んでいることを把握している。クラブ内では、ここ数週間の憶測が選手に影響を与えているとの疑念が高まっている。バイエルンは冷静さを保ち、現在の契約の堅実さを強調する。だが内部では、2年前に結んだ契約が、もはや世界クラスのスーパースターとしての彼の地位を反映していないと認識している。
クラブ幹部は、このフォワードが公の場で忠誠心を示すことを望んでいる。彼はドイツ移籍後、ブンデスリーガ2回、DFBポカールとDFLスーパーカップで各1回優勝。個人タイトルもブンデスリーガ最優秀新人賞（2024–25シーズン）と最優秀選手賞（2025–26シーズン）を獲得している。 だが本人は依然沈黙を守っており、その態度がミュンヘンに不安を広げている。クラブはワールドカップ終了を待って、今夏最も重要な交渉に臨む構えだ。
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ワールドカップ後の決定的な瞬間
北米での大会が終われば、すべてが決まる。2024年パリオリンピックで銀メダル、2024-25シーズンUEFAネーションズリーグで3位に入ったオリゼは、フランス代表を3度目のW杯優勝に導き、トップ選手としての地位を確固たるものにしたい。2シーズン連続で好パフォーマンスを示した彼は、疑念を拭い、クラブが自分をどう評価しているかを直接確かめたいと考えている。 トップレベルで通用することを証明した彼は、予定される面談でバイエルン首脳陣に自身の希望を明確に伝えるつもりだ。