バイエルンの首脳陣は、オリゼが話し合いを望んでいることを把握している。クラブ内では、ここ数週間の憶測が選手に影響を与えているとの疑念が高まっている。バイエルンは冷静さを保ち、現在の契約の堅実さを強調する。だが内部では、2年前に結んだ契約が、もはや世界クラスのスーパースターとしての彼の地位を反映していないと認識している。

クラブ幹部は、このフォワードが公の場で忠誠心を示すことを望んでいる。彼はドイツ移籍後、ブンデスリーガ2回、DFBポカールとDFLスーパーカップで各1回優勝。個人タイトルもブンデスリーガ最優秀新人賞（2024–25シーズン）と最優秀選手賞（2025–26シーズン）を獲得している。 だが本人は依然沈黙を守っており、その態度がミュンヘンに不安を広げている。クラブはワールドカップ終了を待って、今夏最も重要な交渉に臨む構えだ。