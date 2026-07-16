レアル・マドリードへの移籍が噂される中、マイケル・オリゼは自身の将来について最終的な意思をバイエルン・ミュンヘンに伝えた。

バイエルン首脳陣は、オリゼを「手放せない選手」と位置づけ、移籍騒動中も冷静だった。彼は2029年まで契約しており、移籍金条項はないため、クラブは将来を掌握している。

クラブ幹部はマドリードからの電話には応じず、このスーパースターに高額な早期契約延長を提示する準備を進めている。新契約では大幅な給与アップが見込まれ、このドリブラーは即座にクラブ内収入トップ3入りを果たす見込みだ。