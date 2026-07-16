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レアル・マドリードへの移籍が噂される中、マイケル・オリゼは自身の将来について最終的な意思をバイエルン・ミュンヘンに伝えた。
オリセ、バイエルン残留を表明
フランス人ウイングのオリゼがバイエルン残留を正式に表明し、ファンは安堵した。海外メディアが「代表チームメイトのムバッペと再会するため今夏マドリードへ移籍希望」と報じたが、オリゼはクラブに転籍申請を出さず、ドイツの巨人への献身を強調した。
スカイ・スポーツによると、彼は外部騒動を無視し、クラブに移籍希望を申し出ていない。ロンドン生まれのプレイメーカーは、バイエルンへの忠誠を再表明した。
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売れ残り状態が巨額契約のオファーを招く
バイエルン首脳陣は、オリゼを「手放せない選手」と位置づけ、移籍騒動中も冷静だった。彼は2029年まで契約しており、移籍金条項はないため、クラブは将来を掌握している。
クラブ幹部はマドリードからの電話には応じず、このスーパースターに高額な早期契約延長を提示する準備を進めている。新契約では大幅な給与アップが見込まれ、このドリブラーは即座にクラブ内収入トップ3入りを果たす見込みだ。
ブンデスリーガでの活躍がレアル・マドリードの関心を集めている
オリゼへのマドリードの熱心な関心は、彼がドイツ移籍後に残した驚異的な個人成績を考えると当然だ。2024年夏にクリスタル・パレスから移籍して以来、彼は世界屈指の決定力を持つ攻撃選手に急成長した。
バイエルンで107試合に出場し、96ゴールに直接関与。その安定感は攻撃陣の軸として不可欠であり、クラブは今夏の放出を一切考えていない。
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フランス代表の逸材、ワールドカップで大活躍
2026年北米W杯でフランスが準決勝に進出した際、オリゼは世界最高峰の力を示した。右ウイングはデシャン監督の攻撃陣を牽引し、7試合で5アシストを記録した。
彼の活躍もフランス代表の準決勝敗退は止められなかったが、土曜の3位決定戦でイングランドに勝てば銅メダルで大会を締めくくれる。
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