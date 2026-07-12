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レアル・マドリードへの移籍が噂される中、マイケル・オリゼがバイエルン・ミュンヘンとの面会を要請。キリアン・ムバッペ、オーレリアン・チュアメニ、イブラヒマ・コナテが代理人として関与している。
オリセ、バイエルンとの決着へ交渉求める
2024年にクリスタル・パレスから5500万ユーロでバイエルン・ミュンヘンに移籍したオリゼは、6アシストを記録し、フランス代表が2026年W杯準決勝（スペイン戦）に進出する上で重要な役割を果たした。
スペイン紙『エル・デバテ』によると、オリゼは大会後にバイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長と面会し、将来について話し合う意向だ。現在はフランス代表に集中しているが、自身の活躍が注目されていることを認識しており、新たな地位に見合った契約と年俸を求めているという。
- AFP
レアル・マドリードのスター選手たちが補強を主導
フランス代表内では、オリゼのチームメイトがレアル・マドリードの“非公式大使”として動いている。ムバッペ、チュアメニ、コナテの3人が、サンティアゴ・ベルナベウでのプロジェクトへの参加を強く勧めている。
ピッチ上で見せたムバッペとの連携が印象的で、オリゼはクラブレベルで毎週一緒にプレーできる可能性に心を奪われているという。このチーム内からの働きかけを受け、オリゼはラ・リーガ移籍を真剣に検討し、不安を感じている。
大型取引に伴う資金面の課題
オリゼは移籍に意欲的だが、マドリードへの移籍は依然として複雑な財政問題を抱えている。世界的な活躍で市場価値は約2億ユーロと推定され、契約もまだ3年残っている。
バイエルンは選手売却を好まず、主力中心にCL制覇を狙う。だが年俸800万ユーロ（手取り）は貢献度に対し低すぎると批判されている。『エル・デバテ』紙によると、クラブは引き抜きを避けるため1400万ユーロ（手取り）の契約延長を用意済みだ。
- Getty Images
エージェントは注意を呼びかけている
契約期間が長いことからバイエルン・ミュンヘンが優位に立っているものの、代理人のレベッカ・ジェームズ氏はオリゼに新契約締結を見送るよう助言していると報じられている。契約を更新しなければ2027年に契約が残り2年となり、移籍金が下がる可能性が残るという戦略だ。
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