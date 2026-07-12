レアル・マドリードへの移籍が噂される中、マイケル・オリゼがバイエルン・ミュンヘンとの面会を要請。キリアン・ムバッペ、オーレリアン・チュアメニ、イブラヒマ・コナテが代理人として関与している。

フランス代表内では、オリゼのチームメイトがレアル・マドリードの“非公式大使”として動いている。ムバッペ、チュアメニ、コナテの3人が、サンティアゴ・ベルナベウでのプロジェクトへの参加を強く勧めている。

ピッチ上で見せたムバッペとの連携が印象的で、オリゼはクラブレベルで毎週一緒にプレーできる可能性に心を奪われているという。このチーム内からの働きかけを受け、オリゼはラ・リーガ移籍を真剣に検討し、不安を感じている。