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レアル・マドリードへの移籍が噂される中、アンドニ・イラオラがアレクシス・マカリストの将来に触れ、リヴァプールの移籍優先事項を明かした。
マック・アリスターに関する憶測への対応
マック・アリスターの契約はあと2年残っているが、移籍先としてマドリードが頻繁に噂されている。イラオラ監督は彼の将来について明確な姿勢を示し、このMFがマージーサイドにもたらした影響を早くから称賛している。
W杯で決勝まで進んだマカリスターは、中断明けにリヴァプールに合流する予定だ。 イラオラは「アレクシスは昨季クラブ屈指の選手で、W杯でも活躍した」と評価。「他クラブがうちの主力に興味を示すのは当然だ。だが私も選手たちを残したい。むしろ新戦力の加入の方が楽しみだ」と語った。
- AFP
イラオラが「明らかな」補強の必要性を指摘
主要戦力の維持を最優先する一方、イラオラ氏は複数選手の退団を受け、補強の必要性を率直に認めた。モハメド・サラー、アンディ・ロバートソン、イブラヒマ・コナテの移籍でトップチームには大きな穴が開いた。
特にウイングの補強が急務だ。イラオラは「移籍市場が開いている限り、チームを強化する選択肢は常に探すべきだ。
「補強が必要なポジションは明確だ。例えばウインガーは確実に必要だが、市場に出回る選手や移籍金、既存戦力の評価を分析する必要がある場合もある。」
負傷者リストの管理
ウインガー補強の動きを進める一方、リヴァプールのイラオラ監督は、負傷で手薄になった戦力を慎重に見守っている。監督は、移籍市場終了まで残り数週間の戦術は、選手たちの回復次第だと語った。
「信頼する選手が負傷している難しいポジションがある。理想的な状況ではないので、多くの要因次第だ」と監督は説明した。
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米国のプレシーズン準備
リヴァプールは現在、プレミアリーグのプレシーズンツアーで米国にいる。イラオラ監督にとって、新加入のジャケとムニョスをチームに融合させる重要な時期だ。ツアーでは選手たちが試合仕様に仕上げる一方で、コーチ陣は若手の技術レベルを評価し、補強の必要性を判断する。 米国ではサンダーランド、リーズ・ユナイテッド、レックサムと対戦する。マカリスターがチームに合流する時期は未定だ。
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