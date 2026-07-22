マック・アリスターの契約はあと2年残っているが、移籍先としてマドリードが頻繁に噂されている。イラオラ監督は彼の将来について明確な姿勢を示し、このMFがマージーサイドにもたらした影響を早くから称賛している。

W杯で決勝まで進んだマカリスターは、中断明けにリヴァプールに合流する予定だ。 イラオラは「アレクシスは昨季クラブ屈指の選手で、W杯でも活躍した」と評価。「他クラブがうちの主力に興味を示すのは当然だ。だが私も選手たちを残したい。むしろ新戦力の加入の方が楽しみだ」と語った。







