レアル・マドリードへの夏の復帰を控えたエンドリック、自身の好きなポジションを明かす

ラ・リーガで出場機会の少なかった19歳にとって、リーグ・アンへの移籍は成長に最適だった。レアル・マドリードではシャビ・アロンソ監督の下、安定感を欠いたが、リヨンで調子を回復。マドリードが期待した世界クラスの才能を示している。

この復活は、父親のダグラス・ソウザが息子のスペインでの初期の扱いに不満を漏らしていたことを考えると、関係者を安堵させている。

当時、父は「出場機会を奪われた」と主張したが、現在エンドリックはリーグ・アン13試合で10ゴールに絡む活躍を見せ、欧州最高レベルに対応できることを証明している。