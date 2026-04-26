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レアル・マドリードへの夏の復帰を控えたエンドリック、自身の好きなポジションを明かす
中心的な役割の優先順位
キャリアの次の章へ向け、エンドリックは自分がどこで最も輝けるかを率直に語っている。スペインの首都ではポジション争いが激しいが、彼は戦術的な役割とピッチ上で価値を発揮できる場所を明確に理解している。
「一番好きな背番号は9番で、中央でプレーするのが一番心地いいですが、どんな形でもとにかくプレーしたいだけです」と『Four Four Two』のインタビューで語った。その多才さとストライカーとしてのこだわりは、来季のマドリードのコーチ陣に面白い起用法でのジレンマをもたらしそうだ。
- AFP
リヨンでの実り多いレンタル移籍期間
ラ・リーガで出場機会の少なかった19歳にとって、リーグ・アンへの移籍は成長に最適だった。レアル・マドリードではシャビ・アロンソ監督の下、安定感を欠いたが、リヨンで調子を回復。マドリードが期待した世界クラスの才能を示している。
この復活は、父親のダグラス・ソウザが息子のスペインでの初期の扱いに不満を漏らしていたことを考えると、関係者を安堵させている。
当時、父は「出場機会を奪われた」と主張したが、現在エンドリックはリーグ・アン13試合で10ゴールに絡む活躍を見せ、欧州最高レベルに対応できることを証明している。
アーセナルが状況を注視している
エンドリックがマドリードに復帰する動きがある中、他の欧州強豪もその行方を注視している。報道では、アーセナルが今夏ストライカー補強を検討し、このブラジル人選手が有力候補に挙げられている。
- (C)Getty Images
マドリードにとって重要な夏
レアル・マドリードは今夏、放出で財政均衡を図る見込みだ。エンドリックの最優先事項は白いユニフォームで成功することだが、クラブは彼が望む中心的な役割を与えられるかを判断しなければならない。
クラブが彼の成長を保証できなければ、プレミアリーグ移籍という選択肢が現実になる。