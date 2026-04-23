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レアル・マドリードは、主力2選手のシーズン全休が決定し、連続する負傷の打撃を受けた。
レアル・マドリードにとって大きな打撃
ミリアトとギュレルが2025-26シーズン残りの国内リーグを欠場すると報じられ、レアル・マドリードの巻き返しへの期待は大きく後退した。木曜日の検査で両選手ともハムストリング2度断裂と診断され、回復には3～4週間かかる見込みだ。
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重要な局面で、守備と攻撃の要となる選手たちが戦線離脱
医療スタッフは、急な復帰より長期的な健康を重視する。
『ディアリオ・AS』によると、クラブの医療部門は両スター選手の早期復帰よりも、ワールドカップでの万全な状態を優先している。
その代わりに、ブラジル代表DFとトルコ代表MFは、今夏の代表戦に向けて100％のコンディションを整えることを最優先する。両選手は今後、バルデベバスで体系的なリハビリプログラムを開始し、来季を見据えた長期的なコンディション作りを進める。
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選手層が試され、優勝の望みは薄れた。
ミリタオとギュレルの離脱で、9ポイント差のバルセロナを追うレアル・マドリードは大きな試練に直面する。主力数名を欠くため、クラブ首脳は夏の補強戦略を見直す必要に迫られるだろう。 金曜夜にセビリアでレアル・ベティスと戦う予定だが、負傷者の増加で状況はさらに厳しくなった。