レアル・マドリードにとって最悪のタイミングで、2選手とも数週間の離脱が見込まれる。ミリアトは火曜日のアラベス戦で途中交代、ギュレルは木曜の練習を欠席し、検査で負傷が確認された。

クラブは公式声明で「本日、医療チームが実施した検査でアルダ・ギュレルの右脚大腿二頭筋に筋肉損傷を確認。経過観察中」と発表した。

ミリタオについてもクラブは「左脚大腿二頭筋の筋肉損傷と診断。経過観察中」と報告した。