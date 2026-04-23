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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードは、主力2選手のシーズン全休が決定し、連続する負傷の打撃を受けた。

レアル・マドリー
アルダ・ギュレル
エデル・ミリトン
ラ・リーガ

レアル・マドリードは、エデル・ミリタオとアルダ・ギュレルがハムストリングの2度断裂で今季残り試合を全休し、大きな打撃を受けた。シーズン終盤を控えるアルヴァロ・アルベロア監督は、守備陣の危機に直面している。

  • レアル・マドリードにとって大きな打撃

    ミリアトとギュレルが2025-26シーズン残りの国内リーグを欠場すると報じられ、レアル・マドリードの巻き返しへの期待は大きく後退した。木曜日の検査で両選手ともハムストリング2度断裂と診断され、回復には3～4週間かかる見込みだ。

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  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    重要な局面で、守備と攻撃の要となる選手たちが戦線離脱

    レアル・マドリードにとって最悪のタイミングで、2選手とも数週間の離脱が見込まれる。ミリアトは火曜日のアラベス戦で途中交代、ギュレルは木曜の練習を欠席し、検査で負傷が確認された。

    クラブは公式声明で「本日、医療チームが実施した検査でアルダ・ギュレルの右脚大腿二頭筋に筋肉損傷を確認。経過観察中」と発表した。

    ミリタオについてもクラブは「左脚大腿二頭筋の筋肉損傷と診断。経過観察中」と報告した

  • 医療スタッフは、急な復帰より長期的な健康を重視する。

    ディアリオ・AS』によると、クラブの医療部門は両スター選手の早期復帰よりも、ワールドカップでの万全な状態を優先している。

    その代わりに、ブラジル代表DFとトルコ代表MFは、今夏の代表戦に向けて100％のコンディションを整えることを最優先する。両選手は今後、バルデベバスで体系的なリハビリプログラムを開始し、来季を見据えた長期的なコンディション作りを進める。

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    選手層が試され、優勝の望みは薄れた。

    ミリタオとギュレルの離脱で、9ポイント差のバルセロナを追うレアル・マドリードは大きな試練に直面する。主力数名を欠くため、クラブ首脳は夏の補強戦略を見直す必要に迫られるだろう。 金曜夜にセビリアでレアル・ベティスと戦う予定だが、負傷者の増加で状況はさらに厳しくなった。

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