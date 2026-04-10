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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

レアル・マドリードは、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの終盤戦にティボ・クルトワが復帰する見込みだ。

ティボー・クルトワ
レアル・マドリー
チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ

太ももの怪我から回復中のティボ・クルトワが復帰間近で、レアル・マドリードの守備が強化される。アルヴァロ・アルベロア監督率いるチームは2つの戦線でタイトルを狙っており、ベルギー代表GKの復帰はシーズンの佳境に間に合いそうだ。

  • クルトワの復帰時期が明らかになった

    33歳のGKクルトワは、3月17日のレアル・マドリード対マンチェスター・シティ戦で太ももを負傷し、戦列を離れている。当初は6週間の離脱と診断された。

    しかし『The Athletic』によると、ベルギー代表GKはリハビリ順調で4月末の復帰を目標にしている。これはレアルがチャンピオンズリーグ準決勝に進出した場合、負傷から約6週間後に当たる試合と重なる。

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    チャンピオンズリーグへの挑戦は続く

    クルトワが欧州の舞台で再び存在感を示すには、レアル・マドリードがまず大きな壁を乗り越える必要がある。4月28日のパリ・サンジェルマンまたはリヴァプールとの準決勝に進むため、彼らはバイエルン・ミュンヘンとの第1戦の1-2の敗北を覆さねばならない。

    アルベロア監督は当面、現有の守備陣を起用するしかないが、世界屈指のGKが戻れば戦況は一変する。

    第2戦は水曜にアリアンツ・アレーナで行われ、リヴァプールは火曜にアンフィールドでPSGと対戦する。欧州王者リヴァプールは合計2-0でリードしている。


  • 重要なクラシコが目前に迫っている

    欧州だけでなく、国内リーグでも首位との差を縮めたいマドリードにとって、このベルギー人選手の復帰は大きな推進力となる。チャンピオンズリーグ準決勝に間に合えば、5月10日カンプ・ノウでの「エル・クラシコ」にもクルトワが出場できる。

    リーグ戦では残り8試合で9ポイント差をつけられているため、カタルーニャでの一戦は極めて重要だ。


  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ベルギー人選手の不在が及ぼす影響

    クルトワは全大会で直近4試合を欠場し、代役ルニンが奮闘している。しかしビッグマッチでの実績と存在感を考えると、彼の不在は依然として大きい。

    今季は41試合に出場し、15試合で無失点を記録。彼の復帰は、治療に費やした苛立たしい期間を締めくくり、歴史的シーズンを目指すチームに不可欠なリーダーシップをもたらすはずだ。

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