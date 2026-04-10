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レアル・マドリードは、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの終盤戦にティボ・クルトワが復帰する見込みだ。
クルトワの復帰時期が明らかになった
33歳のGKクルトワは、3月17日のレアル・マドリード対マンチェスター・シティ戦で太ももを負傷し、戦列を離れている。当初は6週間の離脱と診断された。
しかし『The Athletic』によると、ベルギー代表GKはリハビリ順調で4月末の復帰を目標にしている。これはレアルがチャンピオンズリーグ準決勝に進出した場合、負傷から約6週間後に当たる試合と重なる。
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チャンピオンズリーグへの挑戦は続く
クルトワが欧州の舞台で再び存在感を示すには、レアル・マドリードがまず大きな壁を乗り越える必要がある。4月28日のパリ・サンジェルマンまたはリヴァプールとの準決勝に進むため、彼らはバイエルン・ミュンヘンとの第1戦の1-2の敗北を覆さねばならない。
アルベロア監督は当面、現有の守備陣を起用するしかないが、世界屈指のGKが戻れば戦況は一変する。
第2戦は水曜にアリアンツ・アレーナで行われ、リヴァプールは火曜にアンフィールドでPSGと対戦する。欧州王者リヴァプールは合計2-0でリードしている。
重要なクラシコが目前に迫っている
欧州だけでなく、国内リーグでも首位との差を縮めたいマドリードにとって、このベルギー人選手の復帰は大きな推進力となる。チャンピオンズリーグ準決勝に間に合えば、5月10日カンプ・ノウでの「エル・クラシコ」にもクルトワが出場できる。
リーグ戦では残り8試合で9ポイント差をつけられているため、カタルーニャでの一戦は極めて重要だ。
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ベルギー人選手の不在が及ぼす影響
クルトワは全大会で直近4試合を欠場し、代役ルニンが奮闘している。しかしビッグマッチでの実績と存在感を考えると、彼の不在は依然として大きい。
今季は41試合に出場し、15試合で無失点を記録。彼の復帰は、治療に費やした苛立たしい期間を締めくくり、歴史的シーズンを目指すチームに不可欠なリーダーシップをもたらすはずだ。