クルトワが欧州の舞台で再び存在感を示すには、レアル・マドリードがまず大きな壁を乗り越える必要がある。4月28日のパリ・サンジェルマンまたはリヴァプールとの準決勝に進むため、彼らはバイエルン・ミュンヘンとの第1戦の1-2の敗北を覆さねばならない。

アルベロア監督は当面、現有の守備陣を起用するしかないが、世界屈指のGKが戻れば戦況は一変する。

第2戦は水曜にアリアンツ・アレーナで行われ、リヴァプールは火曜にアンフィールドでPSGと対戦する。欧州王者リヴァプールは合計2-0でリードしている。



