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レアル・マドリードは、リヴァプールを退団したイブラヒマ・コナテをフリー移籍で獲得したと発表した。
マドリード、守備陣に大型補強
レアル・マドリードは、リヴァプールを退団したフランス代表コナテと合意に達し、加入を正式発表した。 27歳のコナテは4年契約にサインし、2030年6月までサンティアゴ・ベルナベウでプレーする。移籍金は発生せず、守備陣を補強。契約満了が近づく有名選手を獲得するクラブの方針を継続し、他の分野へもリソースを回せる。
- AFP
モウリーニョ監督、今夏3人目の補強
ジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリードに復帰して以来、コナテはマルク・ククレラ、ベルナルド・シルバに続く3人目の新戦力となった。報道によると、このディフェンダーは移籍が正式に決まるずっと前から優先的な獲得候補とされていた。
フロレンティーノ・ペレス会長は、負傷と層の薄さに悩んできた守備陣の補強においてコナテを重要視。フィジカル、スピード、安定性を備えたセンターバックで、モウリーニョの戦術にも適合する。
マドリードの長期計画にぴったり合致している
コナテの加入は、レアル・マドリードの課題であるセンターバックの層の薄さを解決する。負傷者が多く、守備補強が急務だった。ムバッペ、チュアメニ、カマヴィンガ、メンディなどフランス人選手がすでに複数いるため、コナテもマドリード生活にすぐ適応すると期待される。
レアル・マドリードは以前からコナテを注目しており、彼がリヴァプールとの契約延長を拒否すると、すぐに交渉を加速。他の欧州クラブより早く獲得を決めた。
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代表戦のため、プレゼンテーションが延期されました
移籍手続きは完了したが、コナテの正式発表はすぐにはない。彼は現在フランス代表でワールドカップに出場しており、代表の試合が終わってからサンティアゴ・ベルナベウで紹介される。マドリードに到着すれば、モウリーニョ監督のチームへの融合が注目される。レアル・マドリードはタイトルを争える守備陣を目指している。