レアル・マドリードは、リヴァプールを退団したイブラヒマ・コナテをフリー移籍で獲得したと発表した。

ジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリードに復帰して以来、コナテはマルク・ククレラ、ベルナルド・シルバに続く3人目の新戦力となった。報道によると、このディフェンダーは移籍が正式に決まるずっと前から優先的な獲得候補とされていた。

フロレンティーノ・ペレス会長は、負傷と層の薄さに悩んできた守備陣の補強においてコナテを重要視。フィジカル、スピード、安定性を備えたセンターバックで、モウリーニョの戦術にも適合する。