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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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レアル・マドリードは、ムバペのPKに関するVARの記録開示を要求し、姿勢を強めた。

レアル・マドリー
ラ・リーガ
スペイン

レアル・マドリードは、エムバペに対する明らかなPKが見逃されたことに憤っている

レアル・マドリードは、ジローナ戦で主審のハビエル・アルベロラ・ロハスが、ペナルティエリア内で肘打ちを受けたフランス代表キリアン・エムバペのPKを認めなかったことに強い不満を示している。

スペインメディア「デフェンサ・セントラル」によると、クラブ関係者はこのプレーを「今季最も明らかなPK」と主張。 また、トロヒオ・スアレス主審が担当したビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の音声記録を正式に請求し、判定がどのように下されたかを確認する準備を進めている。

  • 繰り返し背景

    レアル・マドリードにとって、このような措置は初めてではない。昨年2月のエスパニョール戦で、カルロス・ロメロがエムバペに犯したファウルの有名なシーンを受け、同クラブは同様の申し立てを行っていた。この出来事は当時大きな議論を呼び、レアル・マドリードは審判技術委員会に正式に抗議した。

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    世界を震撼させた一枚の写真

    エムバペが打撃を受けた最後の場面はメディアやSNSで広く拡散された。顔から血を流しながら試合を続けたフランス人選手を見て、審判の判定には驚きの声が多かった。

    また、公式テレビ中継がその場面を再放送しなかったことにも、レアル・マドリードのクラブ幹部は「世界最高峰の大会にふさわしくない」と驚いた。

  • 経営陣の立場

    フロレンティーノ・ペレス会長に近い筋によると、マドリードのメディアが「レアル・マドリードへの連続誤審」と報じた出来事が、クラブ内でのスペイン審判運営への不信感を強めたという。

    クラブ幹部は、シーズン終盤という重要な局面での出来事を踏まえ、ハビエル・ティバス・ラ・リーガ会長が統括する大会の公正性に疑問を投げかけている。

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    クラブ内での自己批判

    審判への怒りはあるものの、レアル・マドリード首脳陣は、危機が審判の判定だけにあるわけではないと認識している。リーグ戦は残り7節でバルセロナに9ポイント差をつけられ、優勝はほぼ絶望的だ。

    クラブは戦術と精神面の課題を認め、残るチャンピオンズリーグに全力を注ぐ方針だ。

  • 高まる民衆の怒り

    マドリードのサポーターも成績不振に不満を表明。ここ数シーズンと同じ展開だと指摘する。国内で負け越しても欧州タイトルで補うというパターンだ。

    2008年以来2年連続でリーグ優勝を逃しており、ファンはシーズン終了後の抜本的な改革を要求している。

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