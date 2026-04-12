レアル・マドリードは、ジローナ戦で主審のハビエル・アルベロラ・ロハスが、ペナルティエリア内で肘打ちを受けたフランス代表キリアン・エムバペのPKを認めなかったことに強い不満を示している。
スペインメディア「デフェンサ・セントラル」によると、クラブ関係者はこのプレーを「今季最も明らかなPK」と主張。 また、トロヒオ・スアレス主審が担当したビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の音声記録を正式に請求し、判定がどのように下されたかを確認する準備を進めている。
レアル・マドリードは、ジローナ戦で主審のハビエル・アルベロラ・ロハスが、ペナルティエリア内で肘打ちを受けたフランス代表キリアン・エムバペのPKを認めなかったことに強い不満を示している。
スペインメディア「デフェンサ・セントラル」によると、クラブ関係者はこのプレーを「今季最も明らかなPK」と主張。 また、トロヒオ・スアレス主審が担当したビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の音声記録を正式に請求し、判定がどのように下されたかを確認する準備を進めている。
レアル・マドリードにとって、このような措置は初めてではない。昨年2月のエスパニョール戦で、カルロス・ロメロがエムバペに犯したファウルの有名なシーンを受け、同クラブは同様の申し立てを行っていた。この出来事は当時大きな議論を呼び、レアル・マドリードは審判技術委員会に正式に抗議した。
エムバペが打撃を受けた最後の場面はメディアやSNSで広く拡散された。顔から血を流しながら試合を続けたフランス人選手を見て、審判の判定には驚きの声が多かった。
また、公式テレビ中継がその場面を再放送しなかったことにも、レアル・マドリードのクラブ幹部は「世界最高峰の大会にふさわしくない」と驚いた。
フロレンティーノ・ペレス会長に近い筋によると、マドリードのメディアが「レアル・マドリードへの連続誤審」と報じた出来事が、クラブ内でのスペイン審判運営への不信感を強めたという。
クラブ幹部は、シーズン終盤という重要な局面での出来事を踏まえ、ハビエル・ティバス・ラ・リーガ会長が統括する大会の公正性に疑問を投げかけている。
審判への怒りはあるものの、レアル・マドリード首脳陣は、危機が審判の判定だけにあるわけではないと認識している。リーグ戦は残り7節でバルセロナに9ポイント差をつけられ、優勝はほぼ絶望的だ。
クラブは戦術と精神面の課題を認め、残るチャンピオンズリーグに全力を注ぐ方針だ。
マドリードのサポーターも成績不振に不満を表明。ここ数シーズンと同じ展開だと指摘する。国内で負け越しても欧州タイトルで補うというパターンだ。
2008年以来2年連続でリーグ優勝を逃しており、ファンはシーズン終了後の抜本的な改革を要求している。