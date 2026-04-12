レアル・マドリードは、ジローナ戦で主審のハビエル・アルベロラ・ロハスが、ペナルティエリア内で肘打ちを受けたフランス代表キリアン・エムバペのPKを認めなかったことに強い不満を示している。

スペインメディア「デフェンサ・セントラル」によると、クラブ関係者はこのプレーを「今季最も明らかなPK」と主張。 また、トロヒオ・スアレス主審が担当したビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の音声記録を正式に請求し、判定がどのように下されたかを確認する準備を進めている。