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レアル・マドリードは、マンチェスター・ユナイテッドが推定8000万ポンドのMFを獲得すると見込み、この移籍から撤退した。
マドリードはマンチェスター・ユナイテッドに道を譲る
レアル・マドリードはフェルナンデス争奪戦から撤退した。欧州王者は、マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムのスターと合意すると見ている。ザ・サン紙によると、ジョゼ・モウリーニョの復帰にもかかわらず、ユナイテッドとの交渉は最終段階であり、マドリードが正式オファーを出す可能性はないという。
アーセナルが関心を下げたことで、ユナイテッドが最有力となった。エリオット・アンダーソンがマンチェスター・シティへの移籍間近とされ、フェルナンデスは今夏の中盤補強候補の筆頭に躍り出た。
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ウェストハムの評価額と内部の混乱
ウェストハムはフェルナンデスの移籍金を8000万ポンドと設定。昨年サウサンプトンに支払った3800万ポンドから大幅アップだ。しかしチームはチャンピオンシップに降格したため、マンチェスター・ユナイテッドはより低い金額での交渉を期待している。ロンドン・スタジアムは混乱しており、合意には忍耐が必要だ。
共同会長デビッド・サリバン氏の辞任でクラブは混乱しており、BBC『パノラマ』と『タイムズ』が報じた性的暴行疑惑を本人は否定している。筆頭株主となる見込みのダニエル・クレティンスキー氏の下、ヌノ・エスピリト・サント監督の去就も不透明だ。
ジェイソン・ウィルコックスとのつながり
ユナイテッドのフェルナンデス獲得は、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスへの信頼を示す。ウィルコックスはサウサンプトンのスカウト責任者時代からこのMFを見守り、2024年4月に自身もオールド・トラッフォードに移籍した。
両クラブの歴史も背景にある。移籍が実現すれば、フェルナンデスは1989年のポール・インス以来、ウェストハムからユナイテッドへ移った初の選手となる。ユナイテッドは以前デクラン・ライスとも噂されたが、2023年に彼が1億500万ポンドでアーセナルへ移るまで正式オファーは出さなかった。
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メンデスと中盤の刷新
この移籍でも、スーパーエージェント・ホルヘ・メンデスの影響力は顕著だ。彼が代理人を務めるフェルナンデスは、過去2年でメンデスのクライアントとしてユナイテッドに加入する3人目の選手になる。ユナイテッドは以前、約6000万ポンドのオファーでレアル・マドリードをかわし、ヨロを獲得している。
フェルナンデスの獲得は、新体制による中盤再編の一環だ。クラブはアタランタのエデルソンと3500万ポンドで合意済みで、今夏はウガルテの売却も検討されている。