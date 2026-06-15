レアル・マドリードは、マンチェスター・ユナイテッドが推定8000万ポンドのMFを獲得すると見込み、この移籍から撤退した。

ウェストハムはフェルナンデスの移籍金を8000万ポンドと設定。昨年サウサンプトンに支払った3800万ポンドから大幅アップだ。しかしチームはチャンピオンシップに降格したため、マンチェスター・ユナイテッドはより低い金額での交渉を期待している。ロンドン・スタジアムは混乱しており、合意には忍耐が必要だ。

共同会長デビッド・サリバン氏の辞任でクラブは混乱しており、BBC『パノラマ』と『タイムズ』が報じた性的暴行疑惑を本人は否定している。筆頭株主となる見込みのダニエル・クレティンスキー氏の下、ヌノ・エスピリト・サント監督の去就も不透明だ。