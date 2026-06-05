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レアル・マドリードは、フロレンティーノ・ペレス会長の指示で、ジョゼ・モウリーニョ監督の代理人がPSGのスター選手獲得へ動き出した。移籍金は1億5000万ユーロ。
ヴィティーニャがペレス氏の選挙の重要ターゲットに浮上
レアル・マドリードの会長選が佳境に入り、ペレス会長は日曜日の投票を前に大型補強を発表する見込みだ。カデナ・セルによると、その候補としてヴィティーニャが最有力とされている。
ポルトガル代表の彼はPSGの主力であり、契約はあと3年ある。移籍交渉は容易ではないが、ペレス会長の強い意志もあり、ヴィティーニャのサンティアゴ・ベルナベウ移籍説はさらに強まっている。
移籍には多額の資金が必要で、ペレス会長は最大1億5000万ユーロを支払う用意があるとされる。実現すれば、ヴィティーニャはクラブ史上最高額クラスの獲得となる。
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移籍が選挙の行方を左右する
木曜の夜、ペレス会長はインタビューで、近々1億5000万ユーロでとあるスター選手を獲得すると表明。ハリー・ケイン、アーリング・ハーランド、マイケル・オリゼは否定された。スペイン人ジャーナリストのパコ・デルガド氏によると、その選手とはヴィティーニャで、彼の加入は投票前に会長選の行方を決定づけるという。また、エージェントのジョルジェ・メンデス氏が交渉に与える影響にも言及した。
「フロレンティーノが早期決着を望むなら、ヴィティーニャ獲得の発表が決め手になる。日曜に持ち越さず終わるだろう」とデルガド氏。さらに「可能なら、メンデスがモウリーニョに最高の選手を与えないと思うか？」と語った。
モウリーニョの去就が、マドリードの計画に新たな要素を加えている。
ヴィティーニャ獲得報道は、モウリーニョ監督のレアル・マドリード就任見込みと結びついた広範な計画の一環だ。このポルトガル人MFは、同郷監督の下で刷新される中盤の要になると期待されている。
さらにマドリードは他のポジション補強も進めており、 イブラヒマ・コナテはフリーで加入する見込みで、デンゼル・ダムフリーズは2000万ユーロの違約金が支払われ、加入が確実視されている。しかし、ヴィティーニャはPSGの主力であるため、交渉は同クラブとの協議次第となる。ジョルジュ・メンデスがモウリーニョとマドリード双方と築いてきた関係が、交渉を前進させる鍵とされている。
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注目は選挙結果と移籍交渉へ。
大統領選を控え、ペレス氏が支持者に約束した大型補強を実現できるかが注目される。ヴィティーニャはPSGと契約中で、獲得には複雑で多額の費用がかかる。レアル・マドリードが獲得に踏み切れば、PSG、ヴィティーニャ、メンデス氏を交えた交渉が、このポルトガル人MFが新プロジェクトの軸となるかを左右する。