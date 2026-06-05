レアル・マドリードは、フロレンティーノ・ペレス会長の指示で、ジョゼ・モウリーニョ監督の代理人がPSGのスター選手獲得へ動き出した。移籍金は1億5000万ユーロ。

レアル・マドリードの会長選が佳境に入り、ペレス会長は日曜日の投票を前に大型補強を発表する見込みだ。カデナ・セルによると、その候補としてヴィティーニャが最有力とされている。

ポルトガル代表の彼はPSGの主力であり、契約はあと3年ある。移籍交渉は容易ではないが、ペレス会長の強い意志もあり、ヴィティーニャのサンティアゴ・ベルナベウ移籍説はさらに強まっている。

移籍には多額の資金が必要で、ペレス会長は最大1億5000万ユーロを支払う用意があるとされる。実現すれば、ヴィティーニャはクラブ史上最高額クラスの獲得となる。