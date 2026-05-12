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レアル・マドリードは、フランスの「ガラティコ」ことキリアン・エムバペを獲得した判断が正しかったのか疑問視している。来季は「前例のないプレッシャー」が待ち受けるとの警告が出ているためだ。
ペレスの個人プロジェクトが戦術上の頭痛の種だ
ESPNによると、レアル・マドリードの不振を受け、ムバッペの加入に疑問が湧いている。昨季31得点、今季も24得点と個人成績は立派だ。しかし、ビニシウスがすでにスターだったため、このFWを獲得したのは正しかったのかという声がある。 フロレンティーノ・ペレス会長の「個人的なプロジェクト」とされるムバッペの加入がチームのバランスを崩したとの声もある。アンチェロッティ、シャビ・アロンソ、アルベロアの3監督も、ムバッペ、ビニシウス、ベリンガムを同時に起用する戦術を見いだせていない。
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欧州での失敗とヴィニシウスをめぐる議論
戦術の悩みはすぐに内部の権力闘争へ。アロンソ監督の233日という短い在任中、ヴィニシウス対ムバッペ論争が象徴的だった。ムバッペは国内リーグでは堅調だが、欧州では厳しい批判にさらされている。 レアル・マドリードでのCL25試合中10敗し、アーセナルやバイエルンとのノックアウトステージ敗退も経験した。さらに今年度は負傷で出場機会が制限され、マンチェスター・シティ、ベンフィカ戦、そして日曜のバルセロナ戦（0-2）も欠場した。
広報上の大失態と、その取り組みへの疑問
ムバッペの姿勢と献身性が初めて疑問視されている。負傷回復中にパートナーと休暇を取り、チームメイトがエスパニョール戦の直前にマドリードへ戻ったことはPR上の失態とされた。 陣営は「クラブが管理するリハビリ期間の過剰解釈だ」と反論。クラシコ欠場中、彼がインスタに「ハラ・マドリード」と投稿したのは、バルセロナが2－0とリードした後だった。さらに、アルベロア監督のコーチングスタッフとの間で舞台裏の摩擦が報じられている。
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フランスのスーパースターの今後はどうなるのか？
その結果、ムバッペは来シーズン、前例のないプレッシャーと厳しい視線にさらされる。批判が高まる中、個人としてもチームとしても結果が求められる。状況がさらに悪化する前に、レアル・マドリードの停滞するプロジェクトで自身の中心性を証明することが急務だ。