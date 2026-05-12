ムバッペの姿勢と献身性が初めて疑問視されている。負傷回復中にパートナーと休暇を取り、チームメイトがエスパニョール戦の直前にマドリードへ戻ったことはPR上の失態とされた。 陣営は「クラブが管理するリハビリ期間の過剰解釈だ」と反論。クラシコ欠場中、彼がインスタに「ハラ・マドリード」と投稿したのは、バルセロナが2－0とリードした後だった。さらに、アルベロア監督のコーチングスタッフとの間で舞台裏の摩擦が報じられている。