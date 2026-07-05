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レアル・マドリードは、バイエルン・ミュンヘンとフランス代表DFダヨ・ウパメカノから、マイケル・オリゼの移籍について厳しいメッセージを受け取った。移籍金は2億2300万ユーロに達する見込みだ。
オリセは依然としてレアル・マドリードへの移籍が噂されている。
2026年ワールドカップを前に、オリゼの移籍噂が加熱。レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンのウインガー獲得に過去最高額2億2300万ユーロ（1億9100万ポンド／2億5500万ドル）を準備しているとSPORT紙が報じた。しかしフランス代表チームメイトのウパメカノはこれを否定した。
ウパメカノ、レアル・マドリード移籍説を否定
フランス代表の遠征中、オリゼとレアル・マドリードの噂について問われたウパメカノは、バイエルンが主力を放すつもりはないと短く力強く語った。
「彼はここに残る、ここに残るんだ！」とウパメカノは断言した。
サハがオリゼの将来について語る
元フランス代表FWルイ・サハもGOALのインタビューで、報じられる移籍金が破格だと認めつつ、オリゼの急成長を称えた。
「とんでもない金額だ」とサハは認めた。「でも彼はそれだけの評価を受けるべきだ。1～2年で成し遂げたことが信じられないほどだからだ。
忘れてはいけないのは、彼がかつてクリスタル・パレスでプレーしていた選手だったことだ。当時、人々は彼の才能を十分に理解していなかった。これは素晴らしい物語だ。無関心で、サッカーへの愛情が薄いと思われた彼が、世界中の批判を黙らせ、「自分らしさを貫けば、驚くべきことを成し遂げられる」と証明したのだから。 今、世界中が彼を追っている。素晴らしい話だ」
- Getty Images Sport
移籍の噂は収まりそうもない。
移籍市場が進むにつれ、オリゼをめぐる憶測は今後も続くと見られる。バイエルンは公式に明確な姿勢を示しているが、欧州屈指の攻撃手への関心がある限り、このウインガーとレアル・マドリードを結びつける報道は消えそうもない。
一方、オリゼはフランス代表としての任務に集中。パラグアイを1－0で下したフランスは、木曜の準々決勝モロッコ戦へ準備を進める。
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