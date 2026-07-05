元フランス代表FWルイ・サハもGOALのインタビューで、報じられる移籍金が破格だと認めつつ、オリゼの急成長を称えた。

「とんでもない金額だ」とサハは認めた。「でも彼はそれだけの評価を受けるべきだ。1～2年で成し遂げたことが信じられないほどだからだ。

忘れてはいけないのは、彼がかつてクリスタル・パレスでプレーしていた選手だったことだ。当時、人々は彼の才能を十分に理解していなかった。これは素晴らしい物語だ。無関心で、サッカーへの愛情が薄いと思われた彼が、世界中の批判を黙らせ、「自分らしさを貫けば、驚くべきことを成し遂げられる」と証明したのだから。 今、世界中が彼を追っている。素晴らしい話だ」