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Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードは、バイエルン・ミュンヘンとフランス代表DFダヨ・ウパメカノから、マイケル・オリゼの移籍について厳しいメッセージを受け取った。移籍金は2億2300万ユーロに達する見込みだ。

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ダヨ・ウパメカノは、マイケル・オリゼのレアル・マドリード移籍報道を否定し、バイエルン残留を強調した。フランス代表DFは、レアルが2億2300万ユーロの過去最高額オファーを検討しているという報道を受けてこう語った。

  • オリセは依然としてレアル・マドリードへの移籍が噂されている。

    2026年ワールドカップを前に、オリゼの移籍噂が加熱。レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンのウインガー獲得に過去最高額2億2300万ユーロ（1億9100万ポンド／2億5500万ドル）を準備しているとSPORT紙が報じた。しかしフランス代表チームメイトのウパメカノはこれを否定した。



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  • ウパメカノ、レアル・マドリード移籍説を否定

    フランス代表の遠征中、オリゼとレアル・マドリードの噂について問われたウパメカノは、バイエルンが主力を放すつもりはないと短く力強く語った。

    「彼はここに残る、ここに残るんだ！」とウパメカノは断言した。



  • サハがオリゼの将来について語る

    元フランス代表FWルイ・サハもGOALのインタビューで、報じられる移籍金が破格だと認めつつ、オリゼの急成長を称えた。

    「とんでもない金額だ」とサハは認めた。「でも彼はそれだけの評価を受けるべきだ。1～2年で成し遂げたことが信じられないほどだからだ。

    忘れてはいけないのは、彼がかつてクリスタル・パレスでプレーしていた選手だったことだ。当時、人々は彼の才能を十分に理解していなかった。これは素晴らしい物語だ。無関心で、サッカーへの愛情が薄いと思われた彼が、世界中の批判を黙らせ、「自分らしさを貫けば、驚くべきことを成し遂げられる」と証明したのだから。 今、世界中が彼を追っている。素晴らしい話だ」

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    移籍の噂は収まりそうもない。

    移籍市場が進むにつれ、オリゼをめぐる憶測は今後も続くと見られる。バイエルンは公式に明確な姿勢を示しているが、欧州屈指の攻撃手への関心がある限り、このウインガーとレアル・マドリードを結びつける報道は消えそうもない。

    一方、オリゼはフランス代表としての任務に集中。パラグアイを1－0で下したフランスは、木曜の準々決勝モロッコ戦へ準備を進める。