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Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL
Yosua Arya

翻訳者：

レアル・マドリードは、バイエルン・ミュンヘンとフランス代表DFダヨ・ウパメカノから、マイケル・オリゼの移籍について厳しいメッセージを受けた。移籍金は2億2300万ユーロに達するとの報道もある。

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ダヨ・ウパメカノは、マイケル・オリゼのレアル・マドリード移籍説を否定し、このバイエルン・ミュンヘンFWは残留すると断言した。フランス人DFのコメントは、レアルが24歳に過去最高額2億2300万ユーロを提示するとの報道を受けてのものだ。

  • オリセは引き続きレアル・マドリードへの移籍が噂されている。

    2026年W杯を控え、移籍噂が加熱するオリゼ。レアル・マドリードがバイエルンから獲得するため、過去最高額2億2300万ユーロ（約1億9100万ポンド／2億5500万ドル）を準備しているとSPORTが報じた。だがフランス代表チームメイトのウパメカノは噂を否定した。



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  • ウパメカノ、レアル・マドリード移籍説を否定

    フランス代表の遠征中、オリゼとレアル・マドリードの噂について問われたウパメカノは、バイエルンが主力を放すつもりはないと短く力強く語った。

    「彼はここに残る、ここに残るんだ！」とウパメカノは断言した。



  • サハがオリゼの将来について語る

    元フランス代表FWルイ・サハもGOALのインタビューで、報じられる金額は異常だと認めつつ、オリゼの急成長を称えた。

    「とんでもない金額だ」とサハは認めた。「だが彼は称賛に値する。1～2年で成し遂げたことは信じられないほどだからだ。

    忘れてはいけないのは、彼がかつてクリスタル・パレスでプレーしていた選手だったことだ。当時、人々は彼の才能を十分に理解していなかった。これは素晴らしい物語だ。無関心で、サッカーへの愛が私たちほどないと思われた彼が、世界中の批判を黙らせ、「自分らしさを貫けば驚くべきことを成し遂げられる」と証明したのだから。 今、世界中が彼を追っている。素晴らしい話だ」

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    移籍の噂は収まりそうもない。

    移籍市場が進むにつれ、オリゼをめぐる憶測は今後も続くと見られる。バイエルンの公式な姿勢は依然として明確だが、欧州で最も注目を集める攻撃選手の一人に対する関心が続く限り、このウインガーとレアル・マドリードを結びつける報道が消えることはなさそうだ。

    一方、オリゼはフランス代表としての任務に集中。パラグアイを1－0で下したフランスは、木曜の準々決勝モロッコ戦へ準備を進める。