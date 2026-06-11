レアル・マドリードは、アルバロ・アルベロアの退団が正式に決定したことを受け、モウリーニョ監督の2度目の就任を発表した。63歳の同監督は、最初の退任から13年を経て待望のマドリード復帰を果たし、2029年までの3年契約を結んだ。

直近はベンフィカを1シーズン率いた。ベンフィカは水曜日、契約解除のためマドリードが1500万ユーロを支払う意向と発表した。

クラブは声明で、6月11日の理事会で正式に就任を決議したと発表。モウリーニョは7月13日のプレシーズン開始に合わせて合流する。







