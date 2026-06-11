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レアル・マドリードは、ジョゼ・モウリーニョ監督の3年契約での復帰を発表し、就任日も明らかにした。
「スペシャル・ワン」がベルナベウに帰還
レアル・マドリードは、アルバロ・アルベロアの退団が正式に決定したことを受け、モウリーニョ監督の2度目の就任を発表した。63歳の同監督は、最初の退任から13年を経て待望のマドリード復帰を果たし、2029年までの3年契約を結んだ。
直近はベンフィカを1シーズン率いた。ベンフィカは水曜日、契約解除のためマドリードが1500万ユーロを支払う意向と発表した。
クラブは声明で、6月11日の理事会で正式に就任を決議したと発表。モウリーニョは7月13日のプレシーズン開始に合わせて合流する。
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ペレス氏が選挙公約を果たす
ペレス会長は先週末の会員投票で勝利し、2013年にクラブを去ったモウリーニョ監督の復帰を実現させた。
さらにイブラヒマ・コナテとデンゼル・ダムフリーズの獲得、および「ガラクティコ」級選手へ1億5000万ユーロのオファーを約束。その一環として今週、アトレティコ・マドリードのFWフリアン・アルバレスへ同額オファーを提示したが、拒否された。
ポルトガル人監督には、厳しい時期が待ち受けている。
モウリーニョは、アンチェロッティ、アロンソ、アルベロアの下で2シーズン連続無冠に終わったチームを立て直す使命を担い、マドリードに復帰する。不振が続く厳しい環境下で、即座に結果が「スペシャル・ワン」に求められる。
彼は2010～2013年にマドリードを率い、リーガ・エスパニョーラ1回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ1回を制し、チャンピオンズリーグ準決勝に3度進出した。その後、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマ、フェネルバフチェ、ベンフィカを指揮している。
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モウリーニョ監督の最近の実績が精査されている
モウリーニョが最後にタイトルを取ったのは4年前（ローマでのカンファレンスリーグ）。プレミアリーグでは2015年のチェルシー以来、10年以上リーグ制覇がない。彼の守備的戦術が現代最高峰で通用するかは疑問だ。
ベンフィカでは昨季ポルトガルリーグで無敗ながら3位にとどまり、CLプレーオフでもレアル・マドリードに敗れた。