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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

レアル・マドリードは、ジョゼ・モウリーニョ監督の3年契約での復帰を発表し、就任日も明らかにした。

ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョ監督の2度目の就任を発表し、3年契約でクラブを新たな時代へ導く。先日の会長選挙で勝利したフロレンティーノ・ペレス会長は、63歳のモウリーニョをスペインの首都に呼び戻す公約を即座に実行した。

  • 「スペシャル・ワン」がベルナベウに帰還

    レアル・マドリードは、アルバロ・アルベロアの退団が正式に決定したことを受け、モウリーニョ監督の2度目の就任を発表した。63歳の同監督は、最初の退任から13年を経て待望のマドリード復帰を果たし、2029年までの3年契約を結んだ。

    直近はベンフィカを1シーズン率いた。ベンフィカは水曜日、契約解除のためマドリードが1500万ユーロを支払う意向と発表した。

    クラブは声明で、6月11日の理事会で正式に就任を決議したと発表。モウリーニョは7月13日のプレシーズン開始に合わせて合流する。



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    ペレス氏が選挙公約を果たす

    ペレス会長は先週末の会員投票で勝利し、2013年にクラブを去ったモウリーニョ監督の復帰を実現させた。

    さらにイブラヒマ・コナテとデンゼル・ダムフリーズの獲得、および「ガラクティコ」級選手へ1億5000万ユーロのオファーを約束。その一環として今週、アトレティコ・マドリードのFWフリアン・アルバレスへ同額オファーを提示したが、拒否された。

  • ポルトガル人監督には、厳しい時期が待ち受けている。

    モウリーニョは、アンチェロッティ、アロンソ、アルベロアの下で2シーズン連続無冠に終わったチームを立て直す使命を担い、マドリードに復帰する。不振が続く厳しい環境下で、即座に結果が「スペシャル・ワン」に求められる。

    彼は2010～2013年にマドリードを率い、リーガ・エスパニョーラ1回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ1回を制し、チャンピオンズリーグ準決勝に3度進出した。その後、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、ローマ、フェネルバフチェ、ベンフィカを指揮している。

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    モウリーニョ監督の最近の実績が精査されている

    モウリーニョが最後にタイトルを取ったのは4年前（ローマでのカンファレンスリーグ）。プレミアリーグでは2015年のチェルシー以来、10年以上リーグ制覇がない。彼の守備的戦術が現代最高峰で通用するかは疑問だ。

    ベンフィカでは昨季ポルトガルリーグで無敗ながら3位にとどまり、CLプレーオフでもレアル・マドリードに敗れた。