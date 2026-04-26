レアル・マドリードは、ジョゼ・モウリーニョがクラブに劇的に復帰したいと望んでいることを把握している。ベンフィカの契約解除条項の期限も明らかになった。

モウリーニョは意欲を示すが、監督就任の最有力候補とはされていない。 レアル・マドリードは市場を総合的に分析中で、報道によると複数の有名候補がリストの上位に名を連ねる。首脳陣の第一候補はユルゲン・クロップで、マウリシオ・ポチェッティーノもフロレンティーノ・ペレス会長からの長期にわたる信頼があり依然として有力だ。そのためモウリーニョは、自身の戦術才能とマドリードでの経験を買って、決断権を持つ人々を説得する必要がある。