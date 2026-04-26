モウリーニョは意欲を示すが、監督就任の最有力候補とはされていない。 レアル・マドリードは市場を総合的に分析中で、報道によると複数の有力候補がリストの上位に名を連ねる。首脳陣の最有力はクロップで、ポチェッティーノもペレス会長からの長期にわたる信頼があり依然として有力だ。そのためモウリーニョは、自身の戦術とマドリードでの経験を買ってほしいが、激しい競争に直面している。