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レアル・マドリードは、ジョゼ・モウリーニョがクラブに劇的に復帰したいと望んでいることを把握している。ベンフィカの契約解除条項の期限も判明した。
モウリーニョが復帰の意向を表明
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、モウリーニョ氏はレアル・マドリードでの2度目の監督就任を目指している。現在ベンフィカを率いるベテラン監督は、クラブが長期計画を練る中、再びサンティアゴ・ベルナベウに目を向けている。ロマーノ氏は「レアル・マドリードはモウリーニョ氏の復帰希望を把握しており、本人も周囲に再挑戦の意向を明言している」と状況を説明した。 レアル・マドリードはまもなく次期監督を決めるだろう」と語った。
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契約解除条項の期限が迫っている
同監督はリスボンで契約中だが、法的な抜け穴で迅速かつ無償退団の可能性がある。契約には厳格な期限内に移籍すれば移籍金不要の解除条項があり、ベンフィカが最終戦を終えてから約10日後、5月中旬に失効する。
管理職のポストをめぐる競争
モウリーニョは意欲を示すが、監督就任の最有力候補とはされていない。 レアル・マドリードは市場を総合的に分析中で、報道によると複数の有力候補がリストの上位に名を連ねる。首脳陣の最有力はクロップで、ポチェッティーノもペレス会長からの長期にわたる信頼があり依然として有力だ。そのためモウリーニョは、自身の戦術とマドリードでの経験を買ってほしいが、激しい競争に直面している。
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マドリードの将来はどうなるのか
今後について、決定的な選択をしようとしているマドリード側が主導権を握っている。5月中旬のフリー移籍期間を逃しても、その後モウリーニョを招聘するのは経済的にリスクの低い賭けだ。ただし現在はアルバロ・アルベロアがトップチームを率いており、次節リーガ・エスパニョーラでエスパニョールと対戦する際もベンチに戻る。