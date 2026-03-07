Goal.com
ライブ
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

翻訳者：

レアル・マドリードは、ジュード・ベリンガムとキリアン・ムバッペの離脱が確定した後、マンチェスター・シティ戦を控えて新たなアルバロ・カレラスの負傷懸念に直面した。

レアル・マドリードのマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ大一番に向けた準備がさらに混乱に陥っている。ジュード・ベリンガムとキリアン・ムバッペの欠場が確定したばかりで混乱していたクラブに、左サイドバックのアルバロ・カレラスを巡る新たな負傷懸念が加わり、アルバロ・アルベロア監督は守備陣の頭痛の種に直面している。スペイン人選手は国内リーグ戦で左ふくらはぎに重い打撃を受けたため、第1戦出場が極めて危ぶまれている。

  • カレラス、水曜日に向けた時間との戦い

    医療部門にはわずかながら楽観的な見方も存在するものの、AS紙によれば、今後の欧州戦への出場は全く保証されていない。このディフェンダーは土曜日、芝生でのトレーニングではなくジムでの作業と集中的な理学療法に費やしたため、マンチェスター・シティ戦が迫る中、そのコンディションは日々評価される状態にある。決勝トーナメント1回戦第1戦は今週水曜日に予定されており、スペイン人選手にコンディションを証明する時間はほとんど残されていない。

    • 広告
  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ベリンガムとムバッペが第1戦を欠場

    クラブの看板選手たちの状況はより明確だが、苛立たしいものとなっている。ジュード・ベリンガムとキリアン・ムバッペの両選手が第1戦を確実に欠場するからだ。ベリンガムは2月に負った深刻な筋肉断裂からの回復を続けている一方、ムバッペの左膝には回復の兆しが見えている。 両スーパースターの焦点は今やエティハド・スタジアムでの第2戦に完全に移っており、クラブは彼らがこの決着戦に出場できることを期待している。

  • カマヴィンガが光明をもたらす

    エドゥアルド・カマヴィンガが歯の感染症から回復し、フルトレーニングに復帰したことで、アルベロア監督に久々の朗報をもたらした。 多少の不快感はあるものの、フランス人選手は選出可能と見込まれており、ゲタフェ戦での除外や金曜日のセルタ・ビーゴ戦（2-1勝利）でスタンドに置かれた激動の時期を経て、歓迎すべき進展となった。ビーゴ遠征には同行したものの、アルベロアの「出場を望んでいた選手たちのために非常に嬉しい」という皮肉めいた発言は、このミッドフィルダーの近況を直接的に指していたと多くの関係者が見ている。

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    欠席者の増加リスト

    レアル・マドリードの戦力はますます逼迫しており、現在利用可能なトップチーム選手はわずか17名だ。長期離脱中のエデル・ミリターオとダヴィド・アラバは依然として欠場中であり、ロドリゴは前十字靭帯手術の準備を進めている。アルベロア監督は今、複数の主力選手を欠く状況で第1戦を乗り切る方策を見出さねばならない。

チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
0