レアル・マドリードは、ジュード・ベリンガムとキリアン・ムバッペの離脱が確定した後、マンチェスター・シティ戦を控えて新たなアルバロ・カレラスの負傷懸念に直面した。

エドゥアルド・カマヴィンガが歯の感染症から回復し、フルトレーニングに復帰したことで、アルベロア監督に久々の朗報をもたらした。 多少の不快感はあるものの、フランス人選手は選出可能と見込まれており、ゲタフェ戦での除外や金曜日のセルタ・ビーゴ戦（2-1勝利）でスタンドに置かれた激動の時期を経て、歓迎すべき進展となった。ビーゴ遠征には同行したものの、アルベロアの「出場を望んでいた選手たちのために非常に嬉しい」という皮肉めいた発言は、このミッドフィルダーの近況を直接的に指していたと多くの関係者が見ている。