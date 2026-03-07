Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリードは、ジュード・ベリンガムとキリアン・ムバッペの離脱が確定した後、マンチェスター・シティ戦を控えて新たなアルバロ・カレラスの負傷懸念に直面した。
カレラス、水曜日に向けた時間との戦い
医療部門にはわずかながら楽観的な見方も存在するものの、AS紙によれば、今後の欧州戦への出場は全く保証されていない。このディフェンダーは土曜日、芝生でのトレーニングではなくジムでの作業と集中的な理学療法に費やしたため、マンチェスター・シティ戦が迫る中、そのコンディションは日々評価される状態にある。決勝トーナメント1回戦第1戦は今週水曜日に予定されており、スペイン人選手にコンディションを証明する時間はほとんど残されていない。
- Getty Images Sport
ベリンガムとムバッペが第1戦を欠場
カマヴィンガが光明をもたらす
エドゥアルド・カマヴィンガが歯の感染症から回復し、フルトレーニングに復帰したことで、アルベロア監督に久々の朗報をもたらした。 多少の不快感はあるものの、フランス人選手は選出可能と見込まれており、ゲタフェ戦での除外や金曜日のセルタ・ビーゴ戦（2-1勝利）でスタンドに置かれた激動の時期を経て、歓迎すべき進展となった。ビーゴ遠征には同行したものの、アルベロアの「出場を望んでいた選手たちのために非常に嬉しい」という皮肉めいた発言は、このミッドフィルダーの近況を直接的に指していたと多くの関係者が見ている。
- AFP
欠席者の増加リスト
レアル・マドリードの戦力はますます逼迫しており、現在利用可能なトップチーム選手はわずか17名だ。長期離脱中のエデル・ミリターオとダヴィド・アラバは依然として欠場中であり、ロドリゴは前十字靭帯手術の準備を進めている。アルベロア監督は今、複数の主力選手を欠く状況で第1戦を乗り切る方策を見出さねばならない。
広告