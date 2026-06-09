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レアル・マドリードは、ジュリアン・アルバレスへ1億5000万ユーロのクラブ最高額を提示したが拒否されたと認めた。これにより、フロレンティーノ・ペレス会長が狙う「謎のガラクティコ」の正体が明らかになった。
レアル・マドリードが声明でアルバレスへのオファーを認める
憶測が広がる中、レアル・マドリードは本日、公式声明で移籍市場への関与を表明した。クラブは、アルバレス選手獲得のためアトレティコ・マドリードに提示した1億5000万ユーロのオファーが拒否されたと認めた。
クラブの公式声明は次のとおり。「レアル・マドリードCFは、本日開催された取締役会を経て、選手フリアン・アルバレスの移籍権について、クラブ・アトレティコ・デ・マドリードに対し1億5000万ユーロのオファーを行ったことを発表する。 アトレティコはこれを検討したが、契約解除条項を理由に感謝しつつ拒否した。」
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ペレスは「ガラクティコ」としての期待に応えた
この大胆な動きは、ペレス氏がライバルのエンリケ・リケルメ氏を破り、日曜日にクラブ会長に再選された直後に発表された。選挙運動中、79歳のペレス氏は、主要ターゲット1名に巨額を投じることを公約していた。
発表に先立ち、ペレス氏はテレビ番組『ホリゾンテ』で「火曜日にもチャンピオンズリーグの強豪クラブにオファーする。移籍金はクラブ史上最高額で、 少なくとも1億5000万ユーロの大型オファーを用意している。狙うのは攻撃を牽引できるMFで、ハランドでもプレミアリーグの選手でもない。まずは相手クラブと交渉し、この補強でファンの熱狂を呼び起こす。」
ライバルクラブの関心と契約解除条項をめぐる問題
獲得の最有力候補を特定したとはいえ、レアル・マドリードには大きな障害が残る。当初、このアルゼンチン人FWのアトレティコとの契約には5億ユーロ（4億3100万ポンド／5億7700万ドル）の契約解除条項があるとされた。しかし、特定のチャンピオンズリーグ出場チームなら1億5000万ユーロ前後で獲得できるという報道もある。
しかし、バルセロナも先週1億ユーロのオファーを拒否されている。また、レアル・マドリードはトップチーム監督アルヴァロ・アルベロアの退任を発表し、後任にはジョゼ・モウリーニョの復帰が噂されている。
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レアル・マドリードの次はどうなるのか？
レアル・マドリードは、条件をさらに上乗せしたオファーを提示するか、契約解除条項を行使してアトレティコに売却を迫るか、決断を迫られている。モウリーニョ監督の就任が目前に迫る中、クラブはチームの再建を早急に完了させたいと考えている。ペレス会長がベルナベウに新たなスーパースターを迎え入れることに固執している以上、ファンは近いうちに再び巨額のオファーが提示されることを予想してよいだろう。