憶測が広がる中、レアル・マドリードは本日、公式声明で移籍市場への関与を表明した。クラブは、アルバレス選手獲得のためアトレティコ・マドリードに提示した1億5000万ユーロのオファーが拒否されたと認めた。

クラブの公式声明は次のとおり。「レアル・マドリードCFは、本日開催された取締役会を経て、選手フリアン・アルバレスの移籍権について、クラブ・アトレティコ・デ・マドリードに対し1億5000万ユーロのオファーを行ったことを発表する。 アトレティコはこれを検討したが、契約解除条項を理由に感謝しつつ拒否した。」