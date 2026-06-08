カルデロンは2009年、ロナウドのマドリード加入を成立させた。移籍金は8000万ポンド（1億700万ドル）で、当時世界最高だった。ロナウドは常にマドリードの第一候補だったが、その頃バルセロナではメッシが輝き、スペインサッカー界に大きな影を落としていた。

カルデロンは、この2人を1つのクラブに集結させることを夢見ていたと認めた。それはスポーツ界における最高の偉業となるはずだった。しかし、スペインの2大クラブの間に歴史的に深い確執があることを考えれば、ライバル関係という現実を前にして、そのような夢はほぼ不可能である。