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レアル・マドリードは、クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシの同時獲得を夢見ていたのか？ 元会長が、2人の史上最高選手を合わせる移籍が「不可能」だった理由を語る。
究極のコンビへの夢
カルデロンは2009年、ロナウドのマドリード加入を成立させた。移籍金は8000万ポンド（1億700万ドル）で、当時世界最高だった。ロナウドは常にマドリードの第一候補だったが、その頃バルセロナではメッシが輝き、スペインサッカー界に大きな影を落としていた。
カルデロンは、この2人を1つのクラブに集結させることを夢見ていたと認めた。それはスポーツ界における最高の偉業となるはずだった。しかし、スペインの2大クラブの間に歴史的に深い確執があることを考えれば、ライバル関係という現実を前にして、そのような夢はほぼ不可能である。
- AFP
なぜメッシのレアル・マドリード移籍は不可能だったのか
アルゼンチンの名手獲得の可能性について、カルデロンは障壁を率直に語った。カタルーニャとの政治的・感情的な結びつきから、マドリードからのアプローチは即座に拒絶された。結果として、2人のアイコンは全盛期を対立して過ごした。
「実現していれば最高だったが、メッシはバルセロナにいたから不可能だった。クリスティアーノがマンチェスター・ユナイテッドでそうだったように、本人主導でなければバルサが放出すことはなかっただろう」とカルデロンは『A BOLA』紙に語った。「しかも彼はバルサで幸せだった。世界最高の2人を同じチームで見たかっただけに残念だ」
ロナウド獲得への長い道のり
メッシの獲得はならなかったが、ロナウドの交渉は数年に及んだ。カルデロン氏は、この移籍は自分の交渉術ではなくクラブの威信によるものであり、ファーガソン監督の反対にもかかわらずロナウドがオールド・トラッフォードを離れてベルナベウへ移籍すると固く決意していたと語った。
交渉は2年かかり、マンチェスター・ユナイテッドは移籍を望まなかったが、本人は移籍を強く希望していたと説明した。 「クリスティアーノのような選手は、最終的に自分が行きたい場所へ行く。それを止められる者はいない。私はその場にいて、チャンスを掴んだ。当時、彼はメッシと並ぶ世界最高の選手だった。だから、獲得の機会を逃す手はなかった」
- AFP
散々な退団とマドリード退団後の人生
ロナウドはレアル・マドリードで前人未到の成功を収めた。それでもカルデロン氏は、2018年の別れは双方の過ちだったと考える。報道では、このポルトガル人スターと当時会長だったフロレンティーノ・ペレスとの関係は冷え込み、史上最高額でユヴェントスへ移籍したものの、スペイン時代の輝きは取り戻せなかった。
「双方にとって間違いだった」とカルデロンは結論付けた。「当初から関係は良くなかったが、時が経つにつれ、彼が去る頃にはさらに悪化していた。 ペレス会長は移籍金1億ユーロを払うクラブはないと考えていたが、実際にそれを払うクラブが現れた。そうなると会長にできることはなく、ロナウドも他クラブに完全に適応できなかった。レアル・マドリードも彼のような選手を再び見つけるのは不可能だった」。