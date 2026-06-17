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レアル・マドリードは、アヤックス移籍を断りラ・リーガ残留を選んだMFとの契約解除に合意した。
マドリードでスペイン人MFの時代が幕を閉じる
レアル・マドリードは、セバロスと今夏フリー移籍での退団で合意した。29歳のMFは2017年にレアル・ベティスから加入以来、たびたび退団が噂されていた。報道によると、彼は契約最終年度の年俸を放棄し、移籍金なしで退団できるという。 在籍中は215試合7得点を記録し、チャンピオンズリーグ3回、ラ・リーガ2回の優勝に貢献した。退団は目前だが、その活躍は長く記憶されるだろう。
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アヤックスは、復帰した英雄との厳しい戦いに直面している。
アヤックスはベテラン司令塔の獲得に本腰を入れているが、本人はレアル・ベティスへの移籍を希望している。セビリアを拠点とするベティスは、彼の契約が正式に解除されるのを待っている。セバロスにとってベティス復帰は「帰郷」だ。同クラブのユースで育ち、プロデビュー後にマドリードへ移籍。幼少期から愛したこのチームで105試合7得点を挙げている。 地元メディアは、契約が解消され次第ベティスが即座に交渉に入るとしている。オランダで挑戦するより、ルーツに戻る方が彼には魅力的に映っているようだ。
限られた出場時間とレンタル移籍が、彼のキャリアを形作った
スペイン代表のセバロスは、ここ数年、安定した出場時間を確保できていない。昨季はラ・リーガ16試合、チャンピオンズリーグ4試合の計23試合で826分しかプレーしなかった。マドリード在籍中、アーセナルへのレンタル移籍で才能を示した時期もある。
プレミアリーグでは2シーズンで77試合2得点を記録し、2020年にはFAカップ制覇を経験。所属クラブで15のタイトルを獲得したものの、レギュラー確保に至らず、完全移籍を求める決断に至った。
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セバロスの今後はどうなるのか？
ベティスは、セバロスの契約解除が正式に完了次第、数日中に獲得を公式発表する見込みだ。アヤックスは巨額移籍金のチャンスを逃したが、彼は慣れ親しんだ環境でキャリア再起に集中する。その豊富なトップ経験は、今シーズンのアンダルシアのクラブの目標に大きな後押しとなるだろう。