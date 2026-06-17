スペイン代表のセバロスは、ここ数年、安定した出場時間を確保できていない。昨季はラ・リーガ16試合、チャンピオンズリーグ4試合の計23試合で826分しかプレーしなかった。マドリード在籍中、アーセナルへのレンタル移籍で才能を示した時期もある。

プレミアリーグでは2シーズンで77試合2得点を記録し、2020年にはFAカップ制覇を経験。所属クラブで15のタイトルを獲得したものの、レギュラー確保に至らず、完全移籍を求める決断に至った。