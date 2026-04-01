Getty Images Sport
翻訳者：
レアル・マドリードは、あるMFが夏の移籍市場でのラ・リーガのライバルクラブへの移籍を強く希望していることを受け、1500万ユーロの移籍金を要求している
マドリードのエンジンルームにおけるオーバーブッキング
レアル・マドリードの中盤でのポジション争いはかつてない激しさを帯びており、セバロスは厳しい立場に置かれている。オーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデが不動の先発として定着し、ジュード・ベリンガムが攻撃の要として機能する中、残りの出場時間は増え続けるエリート選手たちの間で分け合われている。 若きスター、チアゴの台頭に加え、アルダ・ギュレルやエドゥアルド・カマヴィンガが安定した存在感を示していることで、セバロスの序列はさらに下がってしまった。
来季はニコ・パスの復帰も予想され、状況はさらに混迷を深める見通しだ。中盤におけるこの「過密状態」は、2027年に満了する契約の残り2年を迎えようとしているセバロスにとって、残留して戦いを続けるか、それとも他クラブでキャリアをリセットするかを決断しなければならないことを意味する。関係者全員にとって、今夏の移籍市場こそが、完全移籍を実現させる最も理にかなった時期であるように思われる。
- Getty Images Sport
ベティス復帰に伴う財政的な障壁
セバロスは、2014年から2017年にかけて名を上げ、その後約1800万ユーロでベルナベウに移籍する前の所属クラブであるレアル・ベティスへの復帰を望んでいることを、これまで隠したことはなかった。アーセナルへの2年間のレンタル移籍を経て、彼は最終的にマドリードに戻ったが、彼の将来はますます不透明になっている。 サンティアゴ・ベルナベウの首脳陣が提示した金銭的な要求により、この移籍交渉は依然として複雑な状況にある。レアル・マドリードは1500万ユーロの移籍金を要求しており、この金額が関心を持つクラブにとっての障害となっている。さらに、同選手の年俸総額が約900万ユーロであることも、ベティスの給与体系を考えると、クラブにとってさらなる難題となっている。
機会が減少していく時期
統計的に見れば、ウトレラ出身の彼にとって、今シーズンは忘れ去りたいものとなっている。 セバロスは、コンディションが良好な期間における総出場可能時間のわずか25％しかプレーしておらず、36試合で合計810分にとどまっている。AS紙の報道によると、アルバロ・アルベロアが指揮を執って以来、彼の影響力は著しく低下しており、現在の体制下ではミッドフィルダーとして出場可能時間のわずか16％しかプレーしていない。リーガでの最後の先発出場は11月に遡り、彼が完全に控えの役割へと移行したことを浮き彫りにしている。
この出場機会の不安定さは、2月にオサスナ戦で短時間の出場を果たした際に負ったヒラメ筋の負傷によってさらに悪化させた。現在はチーム練習に復帰し、実戦復帰も間近に迫っているものの、リズムを全く取り戻せていない上に激しいポジション争いが待ち受ける中、シーズン終盤を迎えている。ベリンガムのような主力ベテランが休養した試合でさえ、セバロスは交代要員としてマヌエル・アンヘルといったアカデミー出身の選手に後れを取ることが多かった。
- Getty Images Sport
マドリードで最終決定が迫っている
夏の移籍市場が近づくにつれ、セバロスとレアル・マドリードの関係は自然な決着を迎えようとしているようだ。マドリードは今年30歳を迎えるこのMFへのオファーを検討する姿勢を見せているが、彼にとってスタメンの座を取り戻すことはもはや「不可能な使命」となっており、契約満了が迫る中、夏の移籍が双方にとって最も理にかなった解決策となっている。