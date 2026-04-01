レアル・マドリードは、あるMFが夏の移籍市場でのラ・リーガのライバルクラブへの移籍を強く希望していることを受け、1500万ユーロの移籍金を要求している

レアル・マドリードの中盤でのポジション争いはかつてない激しさを帯びており、セバロスは厳しい立場に置かれている。オーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデが不動の先発として定着し、ジュード・ベリンガムが攻撃の要として機能する中、残りの出場時間は増え続けるエリート選手たちの間で分け合われている。 若きスター、チアゴの台頭に加え、アルダ・ギュレルやエドゥアルド・カマヴィンガが安定した存在感を示していることで、セバロスの序列はさらに下がってしまった。

来季はニコ・パスの復帰も予想され、状況はさらに混迷を深める見通しだ。中盤におけるこの「過密状態」は、2027年に満了する契約の残り2年を迎えようとしているセバロスにとって、残留して戦いを続けるか、それとも他クラブでキャリアをリセットするかを決断しなければならないことを意味する。関係者全員にとって、今夏の移籍市場こそが、完全移籍を実現させる最も理にかなった時期であるように思われる。