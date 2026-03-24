レアル・マドリードは間違った膝を見ていたのか？！「激怒した」キリアン・エムバペがフランスでセカンドオピニオンを求めたことを受け、奇妙な怪我に関する噂が浮上

内部で怒りの声が上がっているとの報道があるにもかかわらず、このフォワードは騒動を軽く受け流そうとした。彼は流れている噂については認めたものの、自身の焦点はあくまでピッチ上にあると主張した。記者団に対し、彼は自身の回復状況について次のように詳しく説明した。「膝の調子？とても順調だよ。様々な憶測や噂が飛び交っているのは知っているが、それらは事実ではない。 トップアスリートであり公人である以上、事実確認もせずに言われ続けることはあるが、それは問題ではないし、何の影響も及ぼさない…… もう慣れたよ。でも順調だ。100％回復した。パリに戻った時に正しい診断を受ける機会があり、最高のレベルに戻り、レアル・マドリードでのシーズン終盤やワールドカップに向けて万全のコンディションを整えるための最善の計画を、一緒に立てることができた。」