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レアル・マドリードは間違った膝を見ていたのか？！「激怒した」キリアン・エムバペがフランスでセカンドオピニオンを求めたことを受け、奇妙な怪我に関する噂が浮上
レアル・マドリードにおける致命的な診断ミス
RMC Sportの番組『After Foot』に出演したフランスのジャーナリスト、ダニエル・リオロ氏によると、スペインのビッグクラブは、ムバッペの最近の体調不良に関する初期診断において重大なミスを犯したという。同氏は、このフォワードが回復の兆しが見えないことに次第に苛立ちを募らせていたことを明かした。 COPEのミゲル・アンヘル・ディアス氏もこの主張を裏付け、この話の前提となる正確な発言を次のように伝えた。「レアル・マドリードは初期診断において、膝の状態を誤っていた。ムバッペの左膝を検査すべきところを、右膝を検査してしまったのだ」。この特定の過失により、彼は怪我の本当の深刻さを知らずに、痛みを我慢してプレーを続けざるを得なかったと、同氏は主張している。
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完全な失態を受け、医療部門の抜本的な改革が行われる
この不手際の深刻さにより、1月にクラブの医療部門で大規模な刷新が行われたと報じられている。リオロはこの大量解雇をこの一件と直接結びつけ、次のように述べた。「怪我をした選手が多かったからだと説明されたが、実際にはムバッペの膝に対する診断があまりにも悲惨なものだったからだと断言できる。いや、悲惨というレベルを超えている。それは紛れもなく重大な過ちだったからだ。」 彼は事態の深刻さについて遠慮のない言葉で語り、次のように付け加えた。「レアル・マドリードにとって、起きたことは完全な不名誉だ。我々はムバッペにとって最悪の事態を免れたと思う。」
フランスで適切な専門家を見つける
スペインの首都で答えが見つからなかったため、このフォワードはフランスへ渡り、著名な専門医ベルトラン・ソネリー＝コッテに診察を依頼した。医師はマドリードで行われた治療が不十分であったことを確認し、直ちに治療の焦点を左膝に戻した。具体的な筋力強化プログラムが策定され、その結果、手術を回避することに成功した。 同選手は先日、自身が投資しているフランスの相互保険会社「アラン（Alan）」の基調講演に出席し、セカンドオピニオンを得たことへの安堵の気持ちを語った。「なぜ痛むのか、なぜあの痛みがあるのか分からなかったが、その原因を知ることが治癒への第一歩だ」
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怪我に関する憶測を払拭する
内部で怒りの声が上がっているとの報道があるにもかかわらず、このフォワードは騒動を軽く受け流そうとした。彼は流れている噂については認めたものの、自身の焦点はあくまでピッチ上にあると主張した。記者団に対し、彼は自身の回復状況について次のように詳しく説明した。「膝の調子？とても順調だよ。様々な憶測や噂が飛び交っているのは知っているが、それらは事実ではない。 トップアスリートであり公人である以上、事実確認もせずに言われ続けることはあるが、それは問題ではないし、何の影響も及ぼさない…… もう慣れたよ。でも順調だ。100％回復した。パリに戻った時に正しい診断を受ける機会があり、最高のレベルに戻り、レアル・マドリードでのシーズン終盤やワールドカップに向けて万全のコンディションを整えるための最善の計画を、一緒に立てることができた。」