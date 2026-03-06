レアル・マドリードは間違った人物を支持したのか？クラブのレジェンドが「性急な」シャビ・アロンソ解任後に代替案を提示、アルバロ・アルベロアは監督職に「適任ではない」

ヘルゲラは、アロンソの評価期間が不当に短かったと強く主張し、クラブが長期的なプロセスを信頼する代わりに、苦戦が続く中で慌てたことを示唆している。スペイン人監督の任期は1月12日に双方の合意により終了したが、これはスペインスーパーカップ決勝でバルセロナに3-2の接戦で敗れた翌日のことであり、その在任期間はヴィニシウス・ジュニオールとの戦術上の対立が報じられたことも影を落としていた。

ヘルゲラは次のように述べた。「評価は2月か3月まで待つべきだった。その頃にはチームの真の実力が明らかになっていただろう。シャビ・アロンソの解任は早計だった」