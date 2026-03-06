Getty Images Sport
レアル・マドリードは間違った人物を支持したのか？クラブのレジェンドが「性急な」シャビ・アロンソ解任後に代替案を提示、アルバロ・アルベロアは監督職に「適任ではない」
アロンソの基盤にはもっと忍耐が必要だった
ヘルゲラは、アロンソ監督に対してクラブ首脳部がより多くの忍耐を示すべきだったと強く主張した。戦術面での懸念はあるものの、チームは確固たる基盤を有しており、首脳部が解任の決断を下す前に、その基盤が開花するまでより多くの時間を与えるべきだったと指摘した。彼は、元バイエル・レバークーゼン監督の指揮下におけるチームの真の潜在能力を公正に評価するのは、シーズンがかなり進んだ時期まで待つべきだったと論じた。
アロンソの「急な」退場
ヘルゲラは、アロンソの評価期間が不当に短かったと強く主張し、クラブが長期的なプロセスを信頼する代わりに、苦戦が続く中で慌てたことを示唆している。スペイン人監督の任期は1月12日に双方の合意により終了したが、これはスペインスーパーカップ決勝でバルセロナに3-2の接戦で敗れた翌日のことであり、その在任期間はヴィニシウス・ジュニオールとの戦術上の対立が報じられたことも影を落としていた。
ヘルゲラは次のように述べた。「評価は2月か3月まで待つべきだった。その頃にはチームの真の実力が明らかになっていただろう。シャビ・アロンソの解任は早計だった」
アルベロアの昇格に対する疑問
アルベロアの任命には懐疑的な見方も示されており、ヘルゲラはトップレベルでの経験不足を指摘した。彼はさらにこう付け加えた。「ばかげている。アルベロアはラ・リーガで指導経験が一度もなく、昇格が決まったその日、カスティージャで4-1で敗れていたのだ」
レアルはラウルの獲得機会を逃したのか？
ヘルゲラはまた、レアルがクラブのレジェンドであるラウルを冷遇した決定にも矛先を向けた。ラウルはベルナベウで輝かしい選手キャリアを積んだ後、クラブのカスティージャ監督を6年間務めていた。彼は続けた。「ラウルならもっと上手く対応できたはずだ。彼はキャプテンを務め、こうした状況を経験してきたからだ。アルベロアが適任だったとは思わない」
