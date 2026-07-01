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「レアル・マドリードは逃げ切れない」――バルセロナ会長がペレス会長の癇癪を批判し、UEFAはラ・リーガ王者の味方だと主張。
ラポルタ氏、レアル・マドリードの申し立てを一蹴
バルセロナ会長の就任式後、ラポルタ氏はレアル・マドリードとの対立に触れた。発端は、ペレス会長がネグレイラ審判スキャンダルの資料をUEFAに提出し、バルセロナに制裁を求めたこと。
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、ラポルタ氏は動じず、この動きを「必死の煙幕」と評した。スポティファイ・カンプ・ノウで取材に応じた同氏は、次のように語った。「彼らはこれを見逃されることはないだろう。 UEFAがどう考えているかは我々も分かっている。彼らは逃げられない。またしても一時的な癇癪であり、意味のない行動を正当化するために問題を長引かせようとしているが、成功はしない。」
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クラブ内部の問題から注意をそらす
バルセロナの会長は、マドリード側が自らの構造的・運営上の問題を隠すために法的状況を武器にしているとの確信を強めている。ペレス会長は最近、「14回のリーグ優勝が奪われた」と主張して物議を醸したが、ラポルタ会長は論調を逆転させ、マドリードの経営陣が株式会社への移行に苦戦していると示唆した。
ラポルタはベルナベウの混乱を嘲笑し、UEFAへの申し立ては煙幕だと主張した。彼は「彼らは騒ぎを起こし、株式会社化への懸念や音楽が流れない、駐車場所がわからないといった問題を隠している」と語った。
バルサのトップが証拠を要求
スペインの2大強豪間の関係はかつてないほど悪化している。ペレス会長は以前、両クラブの絆が完全に断たれたと述べた。マドリード側がUEFAに提出予定の500ページの文書を強調しているが、ラポルタ会長は実際の法的手続きは異なる状況だと主張した。
バルセロナ会長は、司法手続きでライバル側が証拠を一切提出していないと強調。「彼らは一般裁判所に提訴し、我々は長い間対応してきた。我々は証拠を提出したが、相手側は何も提出していない」と説明した。
バルセロナは、ペレス会長が非難を撤回しない場合、法的措置を取ると警告している。
- AFP
クラシコのライバルたちの次は？
バルセロナは、マドリード側が提出した資料についてUEFAの正式な回答を待つ。その間、ラポルタ会長と法務チームは、ペレス氏が汚職疑惑を撤回しない場合、名誉毀損で刑事訴訟を起こす準備を進めている。ピッチ外での対立は収まらず、来季もスペインの2大クラブは法廷闘争と敵意に悩まされそうだ。