「レアル・マドリードは逃げ切れない」――バルセロナ会長がペレス会長の癇癪を批判し、UEFAはラ・リーガ王者の味方だと主張。

バルセロナの会長は、マドリード側が自らの構造的・運営上の問題を隠すために法的状況を武器にしているとの確信を強めている。ペレス会長は最近、「14回のリーグ優勝が奪われた」と主張して物議を醸したが、ラポルタ会長は論調を逆転させ、マドリードの経営陣が株式会社への移行に苦戦していると示唆した。

ラポルタはベルナベウの混乱を嘲笑し、UEFAへの申し立ては煙幕だと主張した。彼は「彼らは騒ぎを起こし、株式会社化への懸念や音楽が流れない、駐車場所がわからないといった問題を隠している」と語った。